Monday, 02 September 2024 04:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بالفيديو الداخلية خدمة نقل ملكية المركبات عبر سهل‬ طوال أيام الأسبوع

9/1/2024 7:21:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الداخلية عن تدشين خدمة «نقل ملكية المركبة»، وذلك عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل).
وبينت «الداخلية» أن هذه الخدمة تأتي في إطار رؤية الوزارة في تعزيز التحول الرقمي للخدمات والتسهيل على المواطنين من خلال تقديم مثل هذه الخدمة التي ستوفر الجهد والوقت عبر إنجازها إلكترونيا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وأشادت وزارة الداخلية بتعاون وحدة تنظيم التأمين في إتمام الإطار التشغيلي لهذه الخدمة الالكترونية المتاحة لمستخدمي تطبيق «سهل» الحكومي والتي سوف تتم عبر مجموعة بسيطة من الخطوات بين الطرفين.
وأوضحت «الداخلية» ان آلية خدمة نقل ملكية المركبة تتوجب ان يقوم البائع بالدخول إلى قائمة «خدمات» واختيار خانة «وزارة الداخلية» ثم «خدمات المرور» ثم اختيار خدمة «نقل ملكية المركبة» تقديم طلب جديد وتحديد المركبة وإدخال الرقم المدني للمالك الجديد ليتم إرسال إشعار له، وبعد ذلك على المالك الجديد فتح الإشعار والموافقة على اجراءات طلب نقل ملكية المركبة ودفع رسوم نقل وثيقة التأمين ليتم إرسال إشعار للبائع، ثم على البائع فتح إشعار رفع ما يثبت أنه قبض ثمن المركبة، وكذلك دفع رسوم نقل الملكية ليتم إرسال إشعار بالطلب للمشتري، وحينها سيتحتم على المشتري فتح الاشعار لتحميل رخصة المركبة الالكترونية الجديدة التي صارت ملكا له ثم يقوم بالدخول على تطبيق «هويتي» لتحميل رخصة المركبة الجديدة في المحفظة الرقمية.

MENAFN01092024000130011022ID1108624623

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث