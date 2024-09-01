بالفيديو الداخلية خدمة نقل ملكية المركبات عبر سهل‬ طوال أيام الأسبوع

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت وزارة الداخلية عن تدشين خدمة «نقل ملكية المركبة»، وذلك عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل).
وبينت «الداخلية» أن هذه الخدمة تأتي في إطار رؤية الوزارة في تعزيز التحول الرقمي للخدمات والتسهيل على المواطنين من خلال تقديم مثل هذه الخدمة التي ستوفر الجهد والوقت عبر إنجازها إلكترونيا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وأشادت وزارة الداخلية بتعاون وحدة تنظيم التأمين في إتمام الإطار التشغيلي لهذه الخدمة الالكترونية المتاحة لمستخدمي تطبيق «سهل» الحكومي والتي سوف تتم عبر مجموعة بسيطة من الخطوات بين الطرفين.
وأوضحت «الداخلية» ان آلية خدمة نقل
ملكية المركبة تتوجب ان يقوم البائع بالدخول إلى قائمة «خدمات» واختيار خانة «وزارة الداخلية» ثم «خدمات المرور» ثم اختيار خدمة «نقل ملكية المركبة» تقديم طلب جديد وتحديد المركبة وإدخال الرقم المدني للمالك الجديد ليتم إرسال إشعار له، وبعد ذلك على المالك الجديد فتح الإشعار والموافقة على اجراءات طلب نقل ملكية المركبة ودفع رسوم نقل وثيقة التأمين ليتم إرسال إشعار للبائع، ثم على البائع فتح إشعار رفع ما يثبت أنه قبض ثمن المركبة، وكذلك دفع رسوم نقل الملكية ليتم إرسال إشعار بالطلب للمشتري، وحينها سيتحتم على المشتري فتح الاشعار لتحميل رخصة المركبة الالكترونية الجديدة التي صارت ملكا له ثم يقوم بالدخول على تطبيق «هويتي» لتحميل رخصة المركبة الجديدة في المحفظة الرقمية.
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