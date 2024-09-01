أحمد العونان وعبدالناصر درويش يحضران مرضي ودحام 2

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أحمد الفضلي
اجتمع الفنان
أحمد العونان بصديقه وزميله الفنان عبدالناصر درويش في أحد فنادق العاصمة الاماراتية أبوظبي، حيث دار حديث طويل بينهما عن أعمالهم الماضية وذكرياتهما في السنوات الأخيرة التي شهدت مشاركتهم في العديد من الأعمال الكوميدية أبرزها «بلوك غشمرة» و«مرضي ودحام».
من جانبه، أعرب الفنان أحمد العونان عن بالغ سعادته بلقاء صديقه وزميله عبدالناصر درويش في لقاء يتجدد كل عام للتحضير لأعمال خاصة بالفترة القادمة، موضحا أن الاجتماع شهد الحديث عن مشروع لنسخة جديدة من مسلسل «مرضي ودحام 2» يتم الإعداد لها حاليا تمهيدا لتصويرها في الأيام المقبلة، وتأتي امتدادا للنجاح الذي تحقق في النسخة الأولى للعمل والتي حصدت نسبة مشاهدة كبيرة خلال عرضها في رمضان الماضي من خلال عدد من القنوات المحلية والخليجية.
وعن موعد عرض العمل، ذكر العونان من خلال حديثه لـ «الأنباء» أن المشروع يتم تجهيزه حاليا باختيار الأسماء المشاركة في العمل بقيادة المخرج عبدالله العراك والكاتب محمد الكندري، وفي حال تم اعتماد الأسماء سيبدأ التصوير مباشرة لعرض العمل في رمضان المقبل في حال عدم حدوث أي أمر قد يغير بعض الأمور.
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