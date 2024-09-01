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أحمد العونان وعبدالناصر درويش يحضران مرضي ودحام 2

9/1/2024 7:21:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد الفضلي
اجتمع الفنان أحمد العونان بصديقه وزميله الفنان عبدالناصر درويش في أحد فنادق العاصمة الاماراتية أبوظبي، حيث دار حديث طويل بينهما عن أعمالهم الماضية وذكرياتهما في السنوات الأخيرة التي شهدت مشاركتهم في العديد من الأعمال الكوميدية أبرزها «بلوك غشمرة» و«مرضي ودحام».
من جانبه، أعرب الفنان أحمد العونان عن بالغ سعادته بلقاء صديقه وزميله عبدالناصر درويش في لقاء يتجدد كل عام للتحضير لأعمال خاصة بالفترة القادمة، موضحا أن الاجتماع شهد الحديث عن مشروع لنسخة جديدة من مسلسل «مرضي ودحام 2» يتم الإعداد لها حاليا تمهيدا لتصويرها في الأيام المقبلة، وتأتي امتدادا للنجاح الذي تحقق في النسخة الأولى للعمل والتي حصدت نسبة مشاهدة كبيرة خلال عرضها في رمضان الماضي من خلال عدد من القنوات المحلية والخليجية.
وعن موعد عرض العمل، ذكر العونان من خلال حديثه لـ «الأنباء» أن المشروع يتم تجهيزه حاليا باختيار الأسماء المشاركة في العمل بقيادة المخرج عبدالله العراك والكاتب محمد الكندري، وفي حال تم اعتماد الأسماء سيبدأ التصوير مباشرة لعرض العمل في رمضان المقبل في حال عدم حدوث أي أمر قد يغير بعض الأمور.

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