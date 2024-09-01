مارينا أف أم 90 4 تكشف عن برامج في سبتمبر

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت مارينا أف أم 90.4، المحطة الإذاعية الرائدة في الكويت والمنطقة، عن إطلاق جدول برامجها الجديد، الذي يبدأ اعتبارا من 1 سبتمبر 2024.
تم تصميم الجدول الجديد لتلبية احتياجات جمهورنا المتنوع، حيث يقدم مزيجا من البرامج الحوارية المشوقة وبرامج الموسيقى الجذابة والفقرات التفاعلية التي تعكس الثقافة الديناميكية لمجتمعنا.
أبرز ملامح الجدول الجديد تشمل:
٭ «نغم الصباح» (6:30 ص - 9:30 ص): ابدأ يومك بنشاط وإيجابية. يقدم هذا البرنامج الصباحي مذيعنا المتألق طلال ملك، الذي عاد لاستضافة هذا البرنامج جنبا إلى جنب مع الممثلة الشابة نوف السلطان والمذيعة المحبوبة نوف الزامل. معا، سيقدمون مزيجا من أحدث الأغاني وآخر الأخبار والنقاشات الحية حول الأحداث المحلية والعالمية.
٭ «شي ثاني» (1:00 م - 4:00 م): رفيقك المثالي على درب العودة للمنزل، يقدم هذا البرنامج نجم مارينا علي نجم، الذي عاد إلى الهواء في هذا التوقيت الجديد. سينضم إليه الوجه الصاعد أحمد المظفر الذي يقدم على الراديو لأول مرة. توقعوا موسيقى مفعمة بالحيوية وفقرات ترفيهية ومقابلات مع ضيوف خاصين تبقيكم على اطلاع وترفيه وأنتم على الطريق.
٭ «بلنتي» (5:00 م - 6:00 م): عشاق الرياضة لن يفوتهم هذا البرنامج الرياضي المثير الذي يقدمه مهند يوسف الشهير بـ «مايك مبلتع»، جنبا إلى جنب مع المحللين الرياضيين محسن غانم ومالك عدنان. تابعونا لتحليل شامل للمباريات وآخر الأخبار من عالم الرياضة.
٭ «مشوار» (6:00 م - 8:00 م): الطريقة المثالية لإنهاء يومك، يقدم هذا العرض مذيعنا اللامع عبدالمطلب نذر «طلوب» جنبا إلى جنب مع عبدالله البكور المعروف بلمساته الإنتاجية السحرية. توقعوا مزيجا من القضايا المعاصرة والنقاشات حول مواضيع اجتماعية وآخر الصيحات وفقرات فريدة تجلب منظورا جديدا لأمسياتكم.
وعبرت إدارة محطة مرينا أف أم عن حماس الفريق لتقديم هذه المجموعة الجديدة والمتنوعة من البرامج التي تمثل روح مارينا أف أم 90.4، وأضافت أن الهدف لا ينحصر في تقديم المحتوى الترفيهي، بل برامج يتفاعل معها أيضا جمهور المستمعين، ما يجعل مارينا أف أم الخيار الإذاعي المفضل للجميع.
بالإضافة إلى البرامج الجديدة، ستواصل مارينا أف أم 90.4 تقديم برامج نهاية الأسبوع الموسيقية المحبوبة وفقرات البث الخاصة. كما يمكن الاستماع للبث على الراديو على تردد FM 90.4، وعبر تطبيقنا، أو عبر الإنترنت على موقع MarinaFM.
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