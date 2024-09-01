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مارينا أف أم 90 4 تكشف عن برامج في سبتمبر

9/1/2024 7:21:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت مارينا أف أم 90.4، المحطة الإذاعية الرائدة في الكويت والمنطقة، عن إطلاق جدول برامجها الجديد، الذي يبدأ اعتبارا من 1 سبتمبر 2024.
تم تصميم الجدول الجديد لتلبية احتياجات جمهورنا المتنوع، حيث يقدم مزيجا من البرامج الحوارية المشوقة وبرامج الموسيقى الجذابة والفقرات التفاعلية التي تعكس الثقافة الديناميكية لمجتمعنا.
أبرز ملامح الجدول الجديد تشمل:
٭ «نغم الصباح» (6:30 ص - 9:30 ص): ابدأ يومك بنشاط وإيجابية. يقدم هذا البرنامج الصباحي مذيعنا المتألق طلال ملك، الذي عاد لاستضافة هذا البرنامج جنبا إلى جنب مع الممثلة الشابة نوف السلطان والمذيعة المحبوبة نوف الزامل. معا، سيقدمون مزيجا من أحدث الأغاني وآخر الأخبار والنقاشات الحية حول الأحداث المحلية والعالمية.
٭ «شي ثاني» (1:00 م - 4:00 م): رفيقك المثالي على درب العودة للمنزل، يقدم هذا البرنامج نجم مارينا علي نجم، الذي عاد إلى الهواء في هذا التوقيت الجديد. سينضم إليه الوجه الصاعد أحمد المظفر الذي يقدم على الراديو لأول مرة. توقعوا موسيقى مفعمة بالحيوية وفقرات ترفيهية ومقابلات مع ضيوف خاصين تبقيكم على اطلاع وترفيه وأنتم على الطريق.
٭ «بلنتي» (5:00 م - 6:00 م): عشاق الرياضة لن يفوتهم هذا البرنامج الرياضي المثير الذي يقدمه مهند يوسف الشهير بـ «مايك مبلتع»، جنبا إلى جنب مع المحللين الرياضيين محسن غانم ومالك عدنان. تابعونا لتحليل شامل للمباريات وآخر الأخبار من عالم الرياضة.
٭ «مشوار» (6:00 م - 8:00 م): الطريقة المثالية لإنهاء يومك، يقدم هذا العرض مذيعنا اللامع عبدالمطلب نذر «طلوب» جنبا إلى جنب مع عبدالله البكور المعروف بلمساته الإنتاجية السحرية. توقعوا مزيجا من القضايا المعاصرة والنقاشات حول مواضيع اجتماعية وآخر الصيحات وفقرات فريدة تجلب منظورا جديدا لأمسياتكم.
وعبرت إدارة محطة مرينا أف أم عن حماس الفريق لتقديم هذه المجموعة الجديدة والمتنوعة من البرامج التي تمثل روح مارينا أف أم 90.4، وأضافت أن الهدف لا ينحصر في تقديم المحتوى الترفيهي، بل برامج يتفاعل معها أيضا جمهور المستمعين، ما يجعل مارينا أف أم الخيار الإذاعي المفضل للجميع.
بالإضافة إلى البرامج الجديدة، ستواصل مارينا أف أم 90.4 تقديم برامج نهاية الأسبوع الموسيقية المحبوبة وفقرات البث الخاصة. كما يمكن الاستماع للبث على الراديو على تردد FM 90.4، وعبر تطبيقنا، أو عبر الإنترنت على موقع MarinaFM.

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