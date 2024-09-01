الذهب يواصل الصعود للشهر الثاني على التوالي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
شهدت أسعار الذهب انخفاضا طفيفا عند إغلاق تداولات الأسبوع الماضي لتصل إلى 2503 دولارات بعد سلسلة مكاسب استمرت 4 أسابيع.
وقال تقرير متخصص صادر عن شركة دار السبائك الكويتية أمس إن العقود الآجلة للذهب (تسليم ديسمبر) تراجعت بنسبة 1.3% مسجلة خسائر أسبوعية بنسبة 0.75% «وعلى الرغم من هذا التراجع الأسبوعي فإن مكاسب الذهب الشهرية بلغت 2.2% مما يعكس استمرار الاتجاه الصعودي للشهر الثاني على التوالي».
وأضاف التقرير أن مؤشر الدولار شهد ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.35% ليصل إلى 101.7 نقطة أمام العملات الرئيسية الأخرى مما أثر على أسعار الذهب ودفعها للتراجع إلى ما دون مستوى 2500 دولار للأونصة مبتعدة عن أعلى إغلاق قياسي بلغ 2525 دولارا.
وعزا التقرير هذا التراجع إلى ارتفاع عائدات السندات الأميركية إلى جانب بيانات اقتصادية أظهرت أن التضخم لم يعد الشاغل الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إذ تحول التركيز إلى مستويات البطالة.
وأفاد بأن الأسواق تترقب تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المتوقع صدوره هذا الأسبوع الذي قد يكون له تأثير كبير على قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة. ولفت إلى أن توقعات المحللين تشير إلى احتمال خفض بمقدار 25 نقطة أساس مع إمكانية خفض أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس خلال اجتماع الفيدرالي الأميركي في شهر سبتمبر الجاري.
وذكر أن الفضة شهدت أيضا ضغوطا ملحوظة إذ تراجعت العقود الآجلة لتسليم ديسمبر بنسبة 3% ليصل سعر الأونصة إلى 29.3 دولارا في ظل تقلبات السوق.
وبين أن سوق الذهب لا يزال في حالة ترقب للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية المقبلة بما في ذلك الأوضاع في الشرق الأوسط والحرب الروسية - الأوكرانية والتي قد تؤثر بشكل كبير على الاتجاهات المستقبلية لأسعار الذهب.
وعلى الصعيد المحلي، قال التقرير إن سعر الذهب عيار 24 بلغ 24.7 دينارا للغرام (نحو 75 دولارا) بينما سجل الذهب عيار 22 نحو 22.6 دينارا للغرام (نحو 69 دولارا) فيما استقرت أسعار الفضة عند 324 دينارا (نحو 1062 دولارا) للكيلوغرام.
يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 28.349 غراما فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 31.103 غراما.
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