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الذهب يواصل الصعود للشهر الثاني على التوالي

9/1/2024 7:21:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهدت أسعار الذهب انخفاضا طفيفا عند إغلاق تداولات الأسبوع الماضي لتصل إلى 2503 دولارات بعد سلسلة مكاسب استمرت 4 أسابيع.
وقال تقرير متخصص صادر عن شركة دار السبائك الكويتية أمس إن العقود الآجلة للذهب (تسليم ديسمبر) تراجعت بنسبة 1.3% مسجلة خسائر أسبوعية بنسبة 0.75% «وعلى الرغم من هذا التراجع الأسبوعي فإن مكاسب الذهب الشهرية بلغت 2.2% مما يعكس استمرار الاتجاه الصعودي للشهر الثاني على التوالي».
وأضاف التقرير أن مؤشر الدولار شهد ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.35% ليصل إلى 101.7 نقطة أمام العملات الرئيسية الأخرى مما أثر على أسعار الذهب ودفعها للتراجع إلى ما دون مستوى 2500 دولار للأونصة مبتعدة عن أعلى إغلاق قياسي بلغ 2525 دولارا.
وعزا التقرير هذا التراجع إلى ارتفاع عائدات السندات الأميركية إلى جانب بيانات اقتصادية أظهرت أن التضخم لم يعد الشاغل الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إذ تحول التركيز إلى مستويات البطالة.
وأفاد بأن الأسواق تترقب تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المتوقع صدوره هذا الأسبوع الذي قد يكون له تأثير كبير على قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة. ولفت إلى أن توقعات المحللين تشير إلى احتمال خفض بمقدار 25 نقطة أساس مع إمكانية خفض أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس خلال اجتماع الفيدرالي الأميركي في شهر سبتمبر الجاري.
وذكر أن الفضة شهدت أيضا ضغوطا ملحوظة إذ تراجعت العقود الآجلة لتسليم ديسمبر بنسبة 3% ليصل سعر الأونصة إلى 29.3 دولارا في ظل تقلبات السوق.
وبين أن سوق الذهب لا يزال في حالة ترقب للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية المقبلة بما في ذلك الأوضاع في الشرق الأوسط والحرب الروسية - الأوكرانية والتي قد تؤثر بشكل كبير على الاتجاهات المستقبلية لأسعار الذهب.
وعلى الصعيد المحلي، قال التقرير إن سعر الذهب عيار 24 بلغ 24.7 دينارا للغرام (نحو 75 دولارا) بينما سجل الذهب عيار 22 نحو 22.6 دينارا للغرام (نحو 69 دولارا) فيما استقرت أسعار الفضة عند 324 دينارا (نحو 1062 دولارا) للكيلوغرام.
يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 28.349 غراما فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 31.103 غراما.

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