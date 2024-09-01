230 5 مليون دينار بفوائد 2 3% تبادلت بين البنوك المحلية في ليلة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
علاء مجيد
أعلن بنك الكويت المركزي أول بياناته في شأن مؤشر أسعار الفائدة الفعلية بين البنوك المحلية (كونيا) وفقا للمعدل السنوي، والتي بدأت بتاريخ استحقاق 29 أغسطس المنصرم بحجم أموال بلغ 230.59 مليون دينار، بمتوسط فائدة بلغت نحو 2.32%.
ويعتمد «كونيا» على المتوسط المرجح بالحجم لأسعار الفائدة الفعلية المستخدمة في التعاملات بين البنوك المحلية بالدينار الكويتي لفترة ليلة واحدة.
ويعتبر «كونيا» أداة فعالة لتحديد تكاليف التمويل وتقييم أوضاع السيولة في القطاع المصرفي المحلي، حيث يوفر صورة دقيقة لحالة العرض والطلب على الأموال بين المؤسسات المالية.
وكان بنك الكويت المركزي قد أعلن أنه سيبدأ نشر مؤشر «كونيا» يوميا، اعتبارا من 1 الجاري على الموقع الرسمي للبنك وعلى صفحات البنك في كل من «بلومبيرغ» و«ريفينيتف»، كما ستنشر كذلك البيانات الخاصة بحجم التعاملات بين البنوك بالدينار الكويتي لفترة ليلة واحدة.
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