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230 5 مليون دينار بفوائد 2 3% تبادلت بين البنوك المحلية في ليلة

9/1/2024 7:21:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علاء مجيد
أعلن بنك الكويت المركزي أول بياناته في شأن مؤشر أسعار الفائدة الفعلية بين البنوك المحلية (كونيا) وفقا للمعدل السنوي، والتي بدأت بتاريخ استحقاق 29 أغسطس المنصرم بحجم أموال بلغ 230.59 مليون دينار، بمتوسط فائدة بلغت نحو 2.32%.
ويعتمد «كونيا» على المتوسط المرجح بالحجم لأسعار الفائدة الفعلية المستخدمة في التعاملات بين البنوك المحلية بالدينار الكويتي لفترة ليلة واحدة.
ويعتبر «كونيا» أداة فعالة لتحديد تكاليف التمويل وتقييم أوضاع السيولة في القطاع المصرفي المحلي، حيث يوفر صورة دقيقة لحالة العرض والطلب على الأموال بين المؤسسات المالية.
وكان بنك الكويت المركزي قد أعلن أنه سيبدأ نشر مؤشر «كونيا» يوميا، اعتبارا من 1 الجاري على الموقع الرسمي للبنك وعلى صفحات البنك في كل من «بلومبيرغ» و«ريفينيتف»، كما ستنشر كذلك البيانات الخاصة بحجم التعاملات بين البنوك بالدينار الكويتي لفترة ليلة واحدة.

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