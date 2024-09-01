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خفض الفائدة يفتح الباب لانتعاش اقتصادي واسع في الكويت

9/1/2024 7:21:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رباب الجوهري
تترقب أوساط عالم المال والأعمال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المزمع في 18 سبتمبر الجاري، والذي يتوقع أن يشهد أول خطوة في بدء تراجع سياسة التشديد النقدي من خلال تخفيض الفائدة على الدولار لأول مرة منذ 2022، لتبدأ الأسواق في تنفس الصعداء مع بدء موسم «الاقتراض الرخيص».
وعلى الرغم من أن بنك الكويت المركزي لا يتتبع «الفيدرالي» في قراراته، ويراعي خصوصية الاقتصاد الكويتي، ويعمل دائما بآليات تحافظ على جاذبية الدينار كوعاء للادخار، فإن بدء تراجع سياسة التشديد النقدي ستنعكس على الاقتصاد العالمي ككل بفوائد وسينال الاقتصاد الكويتي نصيبا منها كونه اقتصادا منفتحا على الأسواق العالمية بشكل كبير سواء كان تشغيليا أو استيرادا وتصديرا.
وفي هذا الصدد، رأى عدد من رؤساء البنوك والخبراء الاقتصاديين في السوق المحلي خلال لقاءات متفرقة مع «الأنباء» أن الأمر من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على السوق المحلي، والبنوك الكويتية في حال قرر «المركزي الكويتي» خفض أسعار الفائدة على الدينار بشكل مماثل ستستفيد من القرار.
وتضمنت آراء المختصين أن تخفيض الفائدة سيعظم الأرباح ويحسن مفاصل السوق، إذ سيؤدى إلى خروج الأموال من البنوك للتحول إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة، ما سيقود نحو تنامي حركة الاقتراض بشكل كبير، وتوقع آخرون أن يشهد سوق الكويت انخفاضا للفائدة نهاية عام 2024.
وعقاريا، رأى المختصون أن العقار في الكويت سيتأثر إيجابا بانخفاض سعر الفائدة، وخصوصا على القطاع الاستثماري والسكني الذي سيرتفع الطلب عليه بشكل كبير، وفيما يلي التفاصيل:
قال رئيس مجلس الإدارة في بنك الكويت الدولي (KIB)، الشيخ محمد الجراح إن الأسواق تتوقع خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة وبنسبة أقل من 50 نقطة في اجتماعه بتاريخ 18 سبتمبر 2024، وهو الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على السوق المحلي، والبنوك الكويتية في حال قرر بنك الكويت المركزي خفض أسعار الفائدة على الدينار بشكل مماثل.
بدوره، يرى رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي أن بدء الفيدرالي الأميركي تخفيض سعر الفائدة سيترك أثرا كبيرا على الأسواق العالمية والشركات، لاسيما أن الأمر سيؤدي إلى تعظيم الأرباح وتحسين مفاصل السوق.
وزاد السلمي قائلا «عمليا ووفقا للقواعد الاقتصادية فإن الاتجاه إلى تقليص الفائدة يؤدي إلى خروج الأموال من البنوك للتحول إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة، وهذا الأمر سيؤدي إلى تنامي حركة الاقتراض بشكل كبير».
وأكد السلمي أن الأمر لن ينعكس فقط على المؤسسات والكيانات المالية الكبرى، بل سيطول الأفراد، قائلا «أيهما افضل أن تتجه إلى الاقتراض بمعدل 5% أم 4.5%، الإجابة معروفة، ولا شك أن خفض الفائدة مطلب تجمع عليه كل الدول والشركات، والأوضاع الاقتصادية والمستجدات على مستوى العالم تتطلب اتخاذ خطوات وقرارات وسياسات مالية تساهم في تحريك مياه الأسواق المالية، ولهذا أرى أن خطوة خفض سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة ستحدث أثرا جليا، ليس فقط على الأسواق العالمية بل الأسواق الإقليمية».
استقلالية الدينار
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة نيوبيري للاستشارات عصام الطواري إن السوق الكويتي يتسم باستقلالية السياسة النقدية، إذ إن تتبعه لارتفاع أو انخفاض سعر الفائدة ضئيل جدا.
ولفت الطواري إلى أن تخفيض سعر الفائدة على الدولار الأميركي ستؤثر على الأسواق العالمية بشكل أكبر، حيث إن متخذي القرار في الكويت غالبا ما يحاولون تحقيق توازن بين سعر الفائدة على الدينار والعملات الرئيسية، لافتا إلى ان الفيدرالي تردد خلال الفترة المنصرمة في خفض الفائدة، وذلك على خلفية المؤشرات الاقتصادية المتذبذبة في أميركا علاوة على الضغوط الناتجة من الآثار التضخمية.
وأشار الطواري أن المصلحة العامة تقتضي خفض سعر الفائدة الأميركية، لاسيما ان التكلفة ستكون أقل على المؤسسات والشركات، مشيرا إلى أن أي انخفاضات في سعر الفائدة على الدولار لا تلقى تفاعلا كبيرا لدى البنك المركزي الكويتي المتحفظ في سياسته النقدية، متوقعا ألا يتم خفض سعر الفائدة على الدينار الكويتي تزامنا مع الدولار الأميركي، بيد انه توقع أن يشهد سوق الكويت انخفاضا للفائدة نهاية عام 2024، مشيرا الى أن البنوك الخليجية مرتبطة بشكل أكبر بما يسمى حقوق السحب المحفوظة (اس دي ار)، ولهذا هناك استقلالية تامة لدى منطقة الخليج.
وزاد: «إجمالا أرى أن انخفاض سعر الفائدة له تأثير واضح، خاصة أن العالم يعيش في ظل فائدة مرتفعة منذ 2022، وبالتالي، أي إعلان عن تخفيض أسعار الفائدة سيؤدي إلى تحرك اقتصادي واسع وارتفاع في أسعار النفط، وهذا يتعارض مع أهداف الإدارة الأميركية الديموقراطية الحالية التي تسعى للحفاظ على أسعار معتدلة للنفط حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر».
وختم قائلا «لا شك أن النشاط الاقتصادي العالمي مرتبط بأسعار فائدة أقل، وفور إصدار قرار بتخفيضها، سنشهد نشاطا كبيرا في الأسواق المالية العالمية ونموا اقتصاديا أوسع، وبالتالي فإن النشاط الاقتصادي المتزايد يعني طلبا متزايد على الوقود، وبالتالي زيادة في أسعار النفط».
قطاع الاستثمار سيرتفع
من جهه أخرى، قال رجل الأعمال والخبير العقاري قيس الغانم إن العقار في الكويت سيتأثر إيجابا بانخفاض سعر الفائدة الأميركية خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن قطاع العقار الاستثماري والسكني سيشهد طلبا متزايدا، فيما لن يتأثر القطاع التجاري.
وحول توقعات انخفاض سعر الفائدة بـ 50 نقطة، قال «النسبة ضئيلة جدا ولا ترقى إلى مستوى تطلعات السوق حيث إن النسبة المقبولة للفائدة يجب أن تصل إلى 1.5% وليس أقل، وهو ما من شأنه تحريك السوق وإحداث اثر ينعكس على تعزيز القطاعات الاقتصادية.
وقال الغانم: «الرؤية لن تتضح الآن يجب انتظار النتائج وعدم التسرع في الحكم على أوضاع السوق إلا بعد مرور فترة مناسبة، لاسيما أن الدينار مرتبط بسلة عملات، ما يجعله مختلفا عن بقية عملات الخليج، ولكن في النهاية يجب اتخاذ قرارات مالية تصب في صالح السوق سواء برفع أو خفض الفائدة».

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