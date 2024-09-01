Monday, 02 September 2024 04:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأحمال الكهربائية تستقبل شهر سبتمبر بانخفاض ملحوظ

9/1/2024 7:21:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
بدأ مؤشر الأحمال الكهربائية يسجل انخفاضا ملحوظا في حجم الأحمال مع بداية الشهر الجاري بفعل انخفاض درجات الحرارة إلى 44 مئوية، حيث سجل أمس حملا أقصى بلغ 15510 ميغاواط.
وقالت مصادر مطلعة في الوزارة انه مع دخول شهر سبتمبر تتنفس الوزارة الصعداء، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض ما يسهم بخفض الاستهلاك واستقرار المؤشر في المنطقة الخضراء.
وقالت المصادر إن هذا الأمر يخفف الضغوط على الشبكة ويشير إلى قرب انتهاء موسم الذروة، لافتا إلى ان الأسبوع الأخير من شهر أغسطس كان الأصعب بالنسبة للشبكة الكهربائية، حيث تم تسجيل أعلى حمل كهربائي بلغ 17630 ميغاواط.
وأوضحت المصادر انه بانقضاء تلك المرحلة تعتبر الوزارة قد اقتربت من بر الأمان إلا ان ذلك لا يعني انقضاء موسم الذروة بالمطلق، مؤكدا أن الوزارة لازالت تحث على اتباع الترشيد لتخفيض الاستهلاك وتجنب وقوع أي طارئ.

MENAFN01092024000130011022ID1108624616

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث