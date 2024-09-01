الأحمال الكهربائية تستقبل شهر سبتمبر بانخفاض ملحوظ

(MENAFN
- Al-Anbaa)
دارين العلي
بدأ مؤشر الأحمال الكهربائية يسجل انخفاضا ملحوظا في حجم الأحمال مع بداية الشهر الجاري بفعل انخفاض درجات الحرارة إلى 44 مئوية، حيث سجل أمس حملا أقصى بلغ 15510 ميغاواط.
وقالت مصادر مطلعة في الوزارة انه مع دخول شهر سبتمبر تتنفس الوزارة الصعداء، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض ما يسهم بخفض الاستهلاك واستقرار المؤشر في المنطقة الخضراء.
وقالت المصادر إن هذا الأمر يخفف الضغوط على الشبكة ويشير إلى قرب انتهاء موسم الذروة، لافتا إلى ان الأسبوع الأخير من شهر أغسطس كان الأصعب بالنسبة للشبكة الكهربائية، حيث تم تسجيل أعلى حمل كهربائي بلغ 17630 ميغاواط.
وأوضحت المصادر انه بانقضاء تلك المرحلة تعتبر الوزارة قد اقتربت من بر الأمان إلا ان ذلك لا يعني انقضاء موسم الذروة بالمطلق، مؤكدا أن الوزارة لازالت تحث على اتباع الترشيد لتخفيض الاستهلاك وتجنب وقوع أي طارئ.
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