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الديوان إرسال رسائل نصية على الهواتف وإشعارات على سهل للمسجلين بنظام التوظيف للفترة (81)

9/1/2024 7:21:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال ديوان الخدمة المدنية إنه سيتم إرسال رسائل نصية للباحثين عن عمل والمسجلين بنظام التوظيف المركزي حتى الفترة (81) التي انتهت في 30 ديسمبر العام 2022 وفقا لبيانات الهاتف المسجلة لدى الديوان إضافة إلى إشعارات من خلال التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) اعتبارا من امس الأحد.
وذكر الديوان في حسابه الرسمي على منصة (إكس) أنه للتأكيد على الرغبة في استمرارية هؤلاء في التسجيل من عدمه بنظام التوظيف المركزي (كباحث عن عمل) يجب الضغط على الرابط في الرسالة أو الإشعار والدخول على متابعة التسجيل ثم إدخال الرقم المدني والرقم السري، ثم التأكيد على التسجيل في قائمة الباحثين عن العمل، علما أن آخر موعد للدخول على الرابط وتأكيد التسجيل سيكون يوم الإثنين 30 سبتمبر الجاري.
وذكر أن عدم تأكيد التسجيل خلال الفترة من أمس حتى نهاية الشهر الجاري يعتبر إقرارا من صاحب العلاقة بعدم الرغبة في الاستمرار بالتسجيل بنظام التوظيف المركزي (كباحث عن عمل) مع ما يترتب على ذلك من حق الديوان في إلغاء تسجيله من النظام.

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