الديوان إرسال رسائل نصية على الهواتف وإشعارات على سهل للمسجلين بنظام التوظيف للفترة (81)

(MENAFN
- Al-Anbaa)
قال ديوان الخدمة المدنية إنه سيتم إرسال رسائل نصية للباحثين عن عمل والمسجلين بنظام التوظيف المركزي حتى الفترة (81) التي انتهت في 30 ديسمبر العام 2022 وفقا لبيانات الهاتف المسجلة لدى الديوان إضافة إلى إشعارات من خلال التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) اعتبارا من امس الأحد.
وذكر الديوان في حسابه الرسمي على منصة (إكس) أنه للتأكيد على الرغبة في استمرارية هؤلاء في التسجيل من عدمه بنظام التوظيف المركزي (كباحث عن عمل) يجب الضغط على الرابط في الرسالة أو الإشعار والدخول على متابعة التسجيل ثم إدخال الرقم المدني والرقم السري، ثم التأكيد على التسجيل في قائمة الباحثين عن العمل، علما أن آخر موعد للدخول على الرابط وتأكيد التسجيل سيكون يوم الإثنين 30 سبتمبر الجاري.
وذكر أن عدم تأكيد التسجيل خلال الفترة من أمس حتى نهاية الشهر الجاري يعتبر إقرارا من صاحب العلاقة بعدم الرغبة في الاستمرار بالتسجيل بنظام التوظيف المركزي (كباحث عن عمل) مع ما يترتب على ذلك من حق الديوان في إلغاء تسجيله من النظام.
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