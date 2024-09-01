السفير جمال الغنيم 9 اتفاقيات مطروحة أمام اللجنة المشتركة مع الإمارات اليوم

MENAFN - Al-Anbaa) أكد سفيرنا لدى الإمارات جمال الغنيم أهمية اجتماع اللجنة المشتركة مع الإمارات في دورتها الخامسة بأبوظبي اليوم الاثنين بالنظر إلى وجود العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المطروحة للتوقيع والبالغ عددها 9.

وقال السفير الغنيم في تصريح لـ «كونا» أمس الأحد إن أعمال اللجنة المشتركة الكويتية - الإماراتية ستعقد برئاسة الخارجية عبدالله اليحيا من الجانب الكويتي ومن الجانب الإماراتي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وأكد أهمية الاجتماع في تعزيز البعد الثنائي للعلاقات وتوثيق المستوى العالي من التنسيق المتبادل حيال جميع القضايا الثنائية والعربية والدولية خصوصا أن هذا التنسيق يجسد حجم التطور في العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وأضاف أن أعمال اللجنة من شأنها أيضا تعزيز مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة خصوصا مع وجود تلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المطروحة للتوقيع، بالإضافة إلى المباحثات الثنائية التي سيعقدها الوزير اليحيا مع الشيخ عبدالله بن زايد، علاوة على تشرفه بلقاء رئيس دولة الإمارات الشقيقة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعدد آخر من المسؤولين الإماراتيين.

وأشاد السفير الغنيم بمسيرة ومستوى التعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين لافتا إلى أنه تم خلال الأشهر القليلة الماضية توقيع اتفاقيتين مهمتين تتعلق الأولى بتجنب الازدواج الضريبي، فيما تتعلق الثانية بالتعاون في مجال تصدير المواد الخام. ولفت إلى أن التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجال الاستثماري خلال هذا العام قد تجاوز التوقعات كافة، إذ أصبحت هناك شراكة استراتيجية راسخة ومستدامة بين البلدين من خلال فتح العديد من مقرات الشركات الإماراتية لفروع لها في الكويت وآخرها مؤسسة موانئ أبوظبي.

وقال: «إننا نتلمس التصاعد المستمر في العلاقات الكويتية - الإماراتية في جميع المجالات بفضل توجيهات ودعم القيادتين الرشيدتين في البلدين الشقيقين»، مشددا على أهمية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، لاسيما أن الإمارات تستحوذ على أكثر من 15% من إجمالي الاستثمارات المباشرة في الكويت.

وذكر السفير الغنيم أن زيارة الوزير اليحيا وترؤسه أعمال الدورة الخامسة للجنة المشتركة ومباحثاته مع الشيخ عبدالله بن زايد من شأنها تعزيز البعد الثنائي للعلاقات الأخوية وتوثيق المستوى العالي من التنسيق المتبادل حيال جميع القضايا سواء بين البلدين الشقيقين أو ما يتعلق بالقضايا العربية والدولية والتحديات كافة في المنطقة والعالم، مشددا على أن هذا التنسيق يجسد حجم التطور في العلاقات الكويتية - الإماراتية.

وأشار إلى أن الزيارة إلى أبوظبي ستشهد كذلك تدشين المقر الجديد للبعثة الديبلوماسية للكويت في الإمارات الشقيقة، حيث سيفتتح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد والوزير اليحيا المقر رسميا.