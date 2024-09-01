السفير جمال الغنيم 9 اتفاقيات مطروحة أمام اللجنة المشتركة مع الإمارات اليوم

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أكد سفيرنا لدى الإمارات جمال الغنيم أهمية اجتماع اللجنة المشتركة مع الإمارات في دورتها الخامسة بأبوظبي اليوم الاثنين بالنظر إلى وجود العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المطروحة للتوقيع والبالغ عددها 9.
وقال السفير الغنيم في تصريح لـ «كونا» أمس الأحد إن أعمال اللجنة المشتركة الكويتية - الإماراتية ستعقد برئاسة وزير الخارجية عبدالله اليحيا من الجانب الكويتي ومن الجانب الإماراتي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.
وأكد أهمية الاجتماع في تعزيز البعد الثنائي للعلاقات وتوثيق المستوى العالي من التنسيق المتبادل حيال جميع القضايا الثنائية والعربية والدولية خصوصا أن هذا التنسيق يجسد حجم التطور في العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
وأضاف أن أعمال اللجنة من شأنها أيضا تعزيز مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة خصوصا مع وجود تلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المطروحة للتوقيع، بالإضافة إلى المباحثات الثنائية التي سيعقدها الوزير اليحيا مع الشيخ عبدالله بن زايد، علاوة على تشرفه بلقاء رئيس دولة الإمارات الشقيقة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعدد آخر من المسؤولين الإماراتيين.
وأشاد السفير الغنيم بمسيرة ومستوى التعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين لافتا إلى أنه تم خلال الأشهر القليلة الماضية توقيع اتفاقيتين مهمتين تتعلق الأولى بتجنب الازدواج الضريبي، فيما تتعلق الثانية بالتعاون في مجال تصدير المواد الخام. ولفت إلى أن التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجال الاستثماري خلال هذا العام قد تجاوز التوقعات كافة، إذ أصبحت هناك شراكة استراتيجية راسخة ومستدامة بين البلدين من خلال فتح العديد من مقرات الشركات الإماراتية لفروع لها في الكويت وآخرها مؤسسة موانئ أبوظبي.
وقال: «إننا نتلمس التصاعد المستمر في العلاقات الكويتية - الإماراتية في جميع المجالات بفضل توجيهات ودعم القيادتين الرشيدتين في البلدين الشقيقين»، مشددا على أهمية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، لاسيما أن الإمارات تستحوذ على أكثر من 15% من إجمالي الاستثمارات المباشرة في الكويت.
وذكر السفير الغنيم أن زيارة الوزير اليحيا وترؤسه أعمال الدورة الخامسة للجنة المشتركة ومباحثاته مع الشيخ عبدالله بن زايد من شأنها تعزيز البعد الثنائي للعلاقات الأخوية وتوثيق المستوى العالي من التنسيق المتبادل حيال جميع القضايا سواء بين البلدين الشقيقين أو ما يتعلق بالقضايا العربية والدولية والتحديات كافة في المنطقة والعالم، مشددا على أن هذا التنسيق يجسد حجم التطور في العلاقات الكويتية - الإماراتية.
وأشار إلى أن الزيارة إلى أبوظبي ستشهد كذلك تدشين المقر الجديد للبعثة الديبلوماسية للكويت في الإمارات الشقيقة، حيث سيفتتح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد والوزير اليحيا المقر رسميا.
MENAFN01092024000130011022ID1108624614
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.