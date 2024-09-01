العدل تطلق خدمة الاستعلام عن حالة عقار عبر سهل

(MENAFN
- Al-Anbaa)
استكمالا للجهود والخطوات الرامية لتحقيق التحول الرقمي في وزارة العدل وتسهيلا على جمهور المتعاملين، أعلن وزير
العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية د.محمد الوسمي عن إطلاق خدمة «الاستعلام عن حالة عقار» حصريا عبر تطبيق «سهل» الموحد للخدمات الإلكترونية الحكومية.
وتتيح الخدمة للمستفيد معرفة ما إذا كان العقار مرهونا أو غير مرهون، وذلك من خلال إدخال رقم وسنة العقار الموجودين في الوثيقة، كما يتم إرسال إشعار بالبيانات التالية:
المحافظة والمنطقة والقطعة والقسيمة والمخطط والمساحة وحالة العقار وعدد الملاك والملاحظات.
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