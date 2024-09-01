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العدل تطلق خدمة الاستعلام عن حالة عقار عبر سهل

9/1/2024 7:21:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استكمالا للجهود والخطوات الرامية لتحقيق التحول الرقمي في وزارة العدل وتسهيلا على جمهور المتعاملين، أعلن وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية د.محمد الوسمي عن إطلاق خدمة «الاستعلام عن حالة عقار» حصريا عبر تطبيق «سهل» الموحد للخدمات الإلكترونية الحكومية.
و‏تتيح الخدمة للمستفيد معرفة ما إذا كان العقار مرهونا أو غير مرهون، وذلك من خلال إدخال رقم وسنة العقار الموجودين في الوثيقة، كما يتم إرسال إشعار بالبيانات التالية:
‏المحافظة والمنطقة والقطعة والقسيمة والمخطط والمساحة وحالة العقار وعدد الملاك والملاحظات.

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