22 مستشارا أدوا اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أدى صباح أمس بمقر المجلس الاعلى للقضاء (بقصر العدل) اثنان وعشرون مستشارا ـ الذين صدر بشأنهم المرسوم الأميري رقم 137 لسنة 2024 بترقيتهم الى درجة مستشار بمحكمة الاستئناف - اليمين القانونية امام رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار د.عادل بورسلي وبحضور نائب رئيس محكمة الاستئناف المستشار يونس محمد الياسين، وهم التالية أسماؤهم:
٭ المستشار فواز مخيط عبدالله أبوصليب
٭ المستشار محمد شاكر مبارك المشيلح
٭ المستشار خالد ضاري راشد الطاحوس
٭ المستشار نواف محمد فهيد الزعبي
٭ المستشار فهد سعيد محمد العوضي
٭ المستشار خالد عبدالعزيز سيد الرفاعي
٭ المستشار عبدالله محمد عبدالرحمن الرويح
٭ المستشار نواف سعد عوض المطيري
٭ المستشار عبدالعزيز عدنان سعد الربيعان
٭ المستشار محمد بندر بدر العتيبي
٭ المستشار ناصر بدر ناصر الناصر
٭ المستشار يوسف عبدالغفار زمان العوضي
٭ المستشار عبدالعزيز السيد يوسف الرفاعي
٭ المستشار الضويحي مبارك فهد الضويحي
٭ المستشار فهد سعود خالد العنجري
٭ المستشار عبدالله بدر عبدالله العبدلي
٭ المستشار جاسم محمد سلمان الغوينم
٭ المستشار محمد بجاد عبدالمنعم بشير العتيبي
٭ المستشار منيف نايف متروك عطا الله المطيري
٭ المستشار بدر فلاح عبيد الصواغ
٭ المستشار جراح رفاعي صنت الديحاني
٭ المستشار محمود شاكر محمود علي بهبهاني
المستشار د.عادل بورسلي
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