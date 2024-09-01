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22 مستشارا أدوا اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء

9/1/2024 7:21:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أدى صباح أمس بمقر المجلس الاعلى للقضاء (بقصر العدل) اثنان وعشرون مستشارا ـ الذين صدر بشأنهم المرسوم الأميري رقم 137 لسنة 2024 بترقيتهم الى درجة مستشار بمحكمة الاستئناف - اليمين القانونية امام رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار د.عادل بورسلي وبحضور نائب رئيس محكمة الاستئناف المستشار يونس محمد الياسين، وهم التالية أسماؤهم:
٭ المستشار فواز مخيط عبدالله أبوصليب
٭ المستشار محمد شاكر مبارك المشيلح
٭ المستشار خالد ضاري راشد الطاحوس
٭ المستشار نواف محمد فهيد الزعبي
٭ المستشار فهد سعيد محمد العوضي
٭ المستشار خالد عبدالعزيز سيد الرفاعي
٭ المستشار عبدالله محمد عبدالرحمن الرويح
٭ المستشار نواف سعد عوض المطيري
٭ المستشار عبدالعزيز عدنان سعد الربيعان
٭ المستشار محمد بندر بدر العتيبي
٭ المستشار ناصر بدر ناصر الناصر
٭ المستشار يوسف عبدالغفار زمان العوضي
٭ المستشار عبدالعزيز السيد يوسف الرفاعي
٭ المستشار الضويحي مبارك فهد الضويحي
٭ المستشار فهد سعود خالد العنجري
٭ المستشار عبدالله بدر عبدالله العبدلي
٭ المستشار جاسم محمد سلمان الغوينم
٭ المستشار محمد بجاد عبدالمنعم بشير العتيبي
٭ المستشار منيف نايف متروك عطا الله المطيري
٭ المستشار بدر فلاح عبيد الصواغ
٭ المستشار جراح رفاعي صنت الديحاني
٭ المستشار محمود شاكر محمود علي بهبهاني
المستشار د.عادل بورسلي

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