وزير الصحة دشن حملة تطعيمات الشتاء اللقاحات متوافرة في 57 مستشفى ومركز رعاية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالكريم العبدالله
دشن وزير الصحة د.أحمد العوضي أمس حملة تطعيمات الشتاء من مركز سيد عبدالرزاق الزلزلة الصحي، بحضور الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة د.المنذر الحساوي، حيث تلقى العوضي أولى جرعات التطعيم في المركز.
وأكد د.العوضي أن الحملة تأتي في سياق الحرص على صون صحة جميع أفراد المجتمع، وتوفير الحماية اللازمة ضد الأمراض المعدية التي تشهد انتشارا أكبر خلال فصل الشتاء، وتشتمل حملة العام الحالي على تطعيمات مهمة وضرورية تشمل لقاح الإنفلونزا الموسمية والتطعيم ضد الالتهاب الرئوي البكتيري، وهي متوافرة في 57 موقعا موزعا على أقسام الصحة الوقائية بالمستشفيات، بالإضافة إلى العديد من مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في مختلف المحافظات، لتسهيل الوصول إلى اللقاحات وضمان توفيرها لكل فئات المجتمع.
بدوره، أشار الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة د.المنذر الحساوي إلى أن لقاح الإنفلونزا يعتبر أداة فعالة وحيوية للوقاية من الإنفلونزا وتقليل خطر المضاعفات الخطيرة التي قد تؤدي إلى الوفاة، وتختلف فعالية اللقاح من عام إلى آخر بناء على الأنواع الفيروسية المنتشرة ومدى تطابقها مع اللقاح، إضافة إلى الحالة الصحية للشخص المطعم وعمره، فضلا عن الوقت المنقضي منذ التطعيم.
وبين الحساوي أن أمراض الشتاء مجموعة من الأمراض المعدية التي تشهد معدلات إصابة أعلى خلال هذا الموسم البارد وتواجه العديد من الدول بفصل الشتاء ارتفاعا ملحوظا في معدلات الإصابة بأمراض مثل نزلات البرد، والإنفلونزا الموسمية، والالتهاب الرئوي البكتيري ولهذا السبب، تعد الحملة الوقائية من خلال التطعيمات أمرا بالغ الأهمية للحد من انتشار هذه الأمراض وحماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة.
ولفت إلى أن الفئات الأكثر عرضة للخطر تشمل كبار السن الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما، والأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض القلب والرئة والسكري، كما تشمل الأفراد المصابين بنقص المناعة والأشخاص الذين يتناولون الأدوية المثبطة للمناعة، بالإضافة إلى النساء الحوامل والعاملين في القطاع الصحي الذين يكونون على اتصال مباشر مع المرضى.
وذكر أن الوقاية خير من العلاج، وأن التطعيمات تساهم في تقليل معدلات الإصابة، مشيرا إلى حرص الوزارة الدائم على توفير أفضل الخدمات الصحية للمجتمع الكويتي، متمنيا للجميع موسم شتاء صحيا وآمنا، داعيا الجميع إلى اتباع الإرشادات الصحية والتطعيم في الوقت المناسب لضمان حماية شاملة ضد الأمراض المعدية خلال هذا الموسم.
MENAFN01092024000130011022ID1108624611
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.