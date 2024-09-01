البديوي التوجيهات الحكيمة لقادة دول التعاون حققت العديد من أوجه التكامل خلال أربعة عقود

(MENAFN
- Al-Anbaa)
دول المجلس نجحت بشكل كبير في تحقيق تقدم ملموس من التكامل في العديد من المجالات
شارك وزير الخارجية عبدالله اليحيا أمس الأحد في المحاضرة التي ألقاها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في معهد الشيخ سعود الناصر الصباح الديبلوماسي الكويتي تحت عنوان (مجلس التعاون - أربعة عقود من الإنجازات نحو التكامل ومواجهة التحديات) بحضور نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة.
بدوره، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، خلال المحاضرة، إن دول المجلس تخطت خلال أربعة عقود المعوقات وحققت العديد من أوجه التكامل بين أعضائها وذلك بفضل التوجيهات الحكيمة لقادة دول المجلس المؤسسين والحاليين إيمانا منهم بالأهداف السامية لهذه المسيرة ولما فيه خير لشعوبهم والحفاظ على أمنهم واستقرارهم.
وتطرق البديوي في مستهل المحاضرة إلى الأسس التاريخية والدوافع التي أدت إلى تأسيس مجلس التعاون مشيرا إلى أن الهدف الأسمى يتمثل في توحيد الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن حرص القادة المؤسسين على إنشاء كيان خليجي موحد يعكس رؤيتهم في تحقيق التكامل والترابط الشامل بين الدول الست في جميع المجالات وتعزيز مكتسبات المجلس وتطويرها باستمرار بما يواكب التغيرات والظروف المستقبلية.
وذكر أن الموقع الجغرافي لدول المجلس فرض عليها أن تكون في محيط متغير يحتوي على العديد من التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية مما يدفع للتكاتف في تعزيز وتوحيد جميع الجهود الخليجية لتجاوز هذه التحديات والمتغيرات والتغلب عليها.
وأكد أن توجيهات قادة دول المجلس كانت دائما تكمن في تذليل وإزالة كل المعوقات للوصول إلى رفاه شعوبهم والعيش في بيئة آمنة ومستقرة، مشيرا إلى أن دول المجلس نجحت بشكل كبير في تحقيق تقدم ملموس من التكامل في العديد من المجالات.
واستعرض البديوي عددا من الانجازات والمشاريع الخليجية المشتركة الحالية منها على أرض الواقع والمستقبلية وأثرها الإيجابي على شعوب دول المجلس وعلاقات دول المجلس مع الدول والمنظمات في العالم أجمع.
وفي نهاية المحاضرة، قدم الشكر والتقدير للعاملين في معهد الشيخ سعود الناصر الصباح الديبلوماسي الكويتي على جهودهم الطيبة في تأسيس وتأهيل جيل ديبلوماسي قادر على العمل بكفاءة في جميع الميادين الديبلوماسية الإقليمية والعالمية.
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