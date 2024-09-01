البديوي التوجيهات الحكيمة لقادة دول التعاون حققت العديد من أوجه التكامل خلال أربعة عقود

دول المجلس نجحت بشكل كبير في تحقيق تقدم ملموس من التكامل في العديد من المجالات



شارك الخارجية عبدالله اليحيا أمس الأحد في المحاضرة التي ألقاها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في معهد الشيخ سعود الناصر الصباح الديبلوماسي الكويتي تحت عنوان (مجلس التعاون - أربعة عقود من الإنجازات نحو التكامل ومواجهة التحديات) بحضور نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة.

بدوره، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، خلال المحاضرة، إن دول المجلس تخطت خلال أربعة عقود المعوقات وحققت العديد من أوجه التكامل بين أعضائها وذلك بفضل التوجيهات الحكيمة لقادة دول المجلس المؤسسين والحاليين إيمانا منهم بالأهداف السامية لهذه المسيرة ولما فيه خير لشعوبهم والحفاظ على أمنهم واستقرارهم.

وتطرق البديوي في مستهل المحاضرة إلى الأسس التاريخية والدوافع التي أدت إلى تأسيس مجلس التعاون مشيرا إلى أن الهدف الأسمى يتمثل في توحيد الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن حرص القادة المؤسسين على إنشاء كيان خليجي موحد يعكس رؤيتهم في تحقيق التكامل والترابط الشامل بين الدول الست في جميع المجالات وتعزيز مكتسبات المجلس وتطويرها باستمرار بما يواكب التغيرات والظروف المستقبلية.

وذكر أن الموقع الجغرافي لدول المجلس فرض عليها أن تكون في محيط متغير يحتوي على العديد من التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية مما يدفع للتكاتف في تعزيز وتوحيد جميع الجهود الخليجية لتجاوز هذه التحديات والمتغيرات والتغلب عليها.

وأكد أن توجيهات قادة دول المجلس كانت دائما تكمن في تذليل وإزالة كل المعوقات للوصول إلى رفاه شعوبهم والعيش في بيئة آمنة ومستقرة، مشيرا إلى أن دول المجلس نجحت بشكل كبير في تحقيق تقدم ملموس من التكامل في العديد من المجالات.

واستعرض البديوي عددا من الانجازات والمشاريع الخليجية المشتركة الحالية منها على أرض الواقع والمستقبلية وأثرها الإيجابي على شعوب دول المجلس وعلاقات دول المجلس مع الدول والمنظمات في العالم أجمع.

وفي نهاية المحاضرة، قدم الشكر والتقدير للعاملين في معهد الشيخ سعود الناصر الصباح الديبلوماسي الكويتي على جهودهم الطيبة في تأسيس وتأهيل جيل ديبلوماسي قادر على العمل بكفاءة في جميع الميادين الديبلوماسية الإقليمية والعالمية.