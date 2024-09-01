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نائب رئيس الحرس تفقد مديرية الأمن العسكري دعم جميع المنتسبين لأداء مهامهم بكل كفاءة

9/1/2024 7:21:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قام نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف بزيارة إلى مديرية الأمن العسكري في معسكر الصمود، حيث كان في استقباله المعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن د.فالح شجاع فالح، ومدير مديرية الأمن العسكري العميد الركن عبدالله صالح عبدالله، واستمع نائب رئيس الحرس الوطني إلى إيجاز عن مديرية الأمن العسكري والمهام الموكلة إليها في تأمين معسكرات ومواقع الحرس الوطني، والحملات التوعوية التي تقيمها للمنتسبين لحمايتهم من المخاطر المختلفة، مؤكدا حرص القيادة على تقديم الدعم الكامل للمنتسبين في جميع وحدات الحرس الوطني للقيام بمهامهم بكل كفاءة واقتدار.
وأشاد الشيخ فيصل النواف بجهود منتسبي مديرية الأمن العسكري في عمليات الحماية والتأمين، مشددا على ضرورة الالتزام باليقظة الأمنية والحرص والانتباه والظهور بالصورة المشرفة المعتادة عن رجال الحرس الوطني داخل المعسكرات وخارجها.

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