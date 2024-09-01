نائب رئيس الحرس تفقد مديرية الأمن العسكري دعم جميع المنتسبين لأداء مهامهم بكل كفاءة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
قام نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف بزيارة إلى مديرية الأمن العسكري في معسكر الصمود، حيث كان في استقباله المعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن د.فالح شجاع فالح، ومدير مديرية الأمن العسكري العميد الركن عبدالله صالح عبدالله، واستمع نائب رئيس الحرس الوطني إلى إيجاز عن مديرية الأمن العسكري والمهام الموكلة إليها في تأمين معسكرات ومواقع الحرس الوطني، والحملات التوعوية التي تقيمها للمنتسبين لحمايتهم من المخاطر المختلفة، مؤكدا حرص القيادة على تقديم الدعم الكامل للمنتسبين في جميع وحدات الحرس الوطني للقيام بمهامهم بكل كفاءة واقتدار.
وأشاد الشيخ فيصل النواف بجهود منتسبي مديرية الأمن العسكري في عمليات الحماية والتأمين، مشددا على ضرورة الالتزام باليقظة الأمنية والحرص والانتباه والظهور بالصورة المشرفة المعتادة عن رجال الحرس الوطني داخل المعسكرات وخارجها.
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