وزيرة الأشغال أنجزنا 50% من المرحلة الأولى لتدشين نشاط وتشغيل ميناء مبارك الكبير

(MENAFN
- Al-Anbaa)
البدء في عملية إنجاز متوازية للمرحلتين الثانية والثالثة ليعمل الميناء بأقصى قدرة استيعابية ممكنة
قالت وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان إن لقاء الوفد الصيني الحكومي الزائر للكويت يأتي ترجمة للتوجيهات السامية بأهمية الدفع بتسريع تنفيذ ما تم الاتفاق والتوقيع عليه مع الحكومة الصينية فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع الحيوية الكبرى والتي سيكون لها بالغ الاثر على مسيرة التنمية في البلاد.
جاء ذلك في تصريح للدكتورة المشعان لـ «كونا» عقب لقائها في مكتبها بميناء الشويخ مع رئيس واعضاء الوفد الصيني الحكومي الزائر بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح حيات وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد تشانغ جيانوي وكبار المسؤولين في وزارتي الأشغال العامة والخارجية والمهندسين المتخصصين في الموانئ والبلدية.
وأكدت الوزيرة المشعان أن هناك سبع اتفاقيات موقعة مع الحكومة الصينية في مجالات التعاون التنموي مرتبطة بمشاريع كبرى، أولها استكمال مشروع ميناء مبارك الكبير، مبينة أن نسبة الانجاز هي نحو 50% من المرحلة الأولى مع الحرص على اكتمال باقي هذه المرحلة لتشغيل الميناء على وجه السرعة ومن ثم البدء بإنجاز متواز للمرحلتين الثانية والثالثة ليعمل الميناء بأقصى قدرة استيعابية ممكنة.
وأكدت جدية الشركات والمؤسسات الصينية الحكومية في تنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير في جميع مراحله، موضحة أن الصين من الدول البارزة جدا في مجال التشييد والبناء والإدارة وتشغيل الموانئ «لذا سنشرع بعد انتهاء محادثاتنا اليوم في أولى الخطوات الفعلية بكل التفاصيل ومواعيد التنفيذ».
وأعربت عن ارتياحها الكامل لسير المباحثات المشتركة ومسار توثيق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تطويرها.
من جانبها، استقبلت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار م.نورة الفصام في مكتبها رئيس وأعضاء الوفد الصيني الحكومي الزائر بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد، وذلك بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح جوهر حيات، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد تشانغ جيانوي، وكبار المسؤولين في وزارتي المالية والخارجية.
وذكرت الوزيرة الفصام أن العلاقات الثنائية الاستراتيجية القائمة بين البلدين تسير بخطى صلبة وطموحة نحو الإنجاز وتحقيق الأهداف المنشودة والمرسومة لها، مبينة أن اللقاء مع الوفد الحكومي الصيني الزائر تركز على بحث تفاصيل وآليات البدء في تنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير بكل مراحله.
ووصفت الوزيرة المباحثات بالبناءة والمثمرة والناجحة، حيث تأتي استكمالا وترجمة للتوجيهات السامية من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بأهمية تسريع عملية تنفيذ ما تم الاتفاق والتوقيع عليه مع الحكومة الصينية فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع الحيوية الكبرى التي سيكون لها بالغ الأثر على مسيرة التنمية في البلاد.
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