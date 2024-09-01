وزيرة الأشغال أنجزنا 50% من المرحلة الأولى لتدشين نشاط وتشغيل ميناء مبارك الكبير

البدء في عملية إنجاز متوازية للمرحلتين الثانية والثالثة ليعمل الميناء بأقصى قدرة استيعابية ممكنة



قالت الأشغال العامة د.نورة المشعان إن لقاء الوفد الصيني الحكومي الزائر للكويت يأتي ترجمة للتوجيهات السامية بأهمية الدفع بتسريع تنفيذ ما تم الاتفاق والتوقيع عليه مع الحكومة الصينية فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع الحيوية الكبرى والتي سيكون لها بالغ الاثر على مسيرة التنمية في البلاد.

جاء ذلك في تصريح للدكتورة المشعان لـ «كونا» عقب لقائها في مكتبها بميناء الشويخ مع رئيس واعضاء الوفد الصيني الحكومي الزائر بحضور مساعد الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح حيات وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد تشانغ جيانوي وكبار المسؤولين في وزارتي الأشغال العامة والخارجية والمهندسين المتخصصين في الموانئ والبلدية.

وأكدت الوزيرة المشعان أن هناك سبع اتفاقيات موقعة مع الحكومة الصينية في مجالات التعاون التنموي مرتبطة بمشاريع كبرى، أولها استكمال مشروع ميناء مبارك الكبير، مبينة أن نسبة الانجاز هي نحو 50% من المرحلة الأولى مع الحرص على اكتمال باقي هذه المرحلة لتشغيل الميناء على وجه السرعة ومن ثم البدء بإنجاز متواز للمرحلتين الثانية والثالثة ليعمل الميناء بأقصى قدرة استيعابية ممكنة.

وأكدت جدية الشركات والمؤسسات الصينية الحكومية في تنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير في جميع مراحله، موضحة أن الصين من الدول البارزة جدا في مجال التشييد والبناء والإدارة وتشغيل الموانئ «لذا سنشرع بعد انتهاء محادثاتنا اليوم في أولى الخطوات الفعلية بكل التفاصيل ومواعيد التنفيذ».

وأعربت عن ارتياحها الكامل لسير المباحثات المشتركة ومسار توثيق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تطويرها.

من جانبها، استقبلت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار م.نورة الفصام في مكتبها رئيس وأعضاء الوفد الصيني الحكومي الزائر بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد، وذلك بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح جوهر حيات، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد تشانغ جيانوي، وكبار المسؤولين في وزارتي المالية والخارجية.

وذكرت الوزيرة الفصام أن العلاقات الثنائية الاستراتيجية القائمة بين البلدين تسير بخطى صلبة وطموحة نحو الإنجاز وتحقيق الأهداف المنشودة والمرسومة لها، مبينة أن اللقاء مع الوفد الحكومي الصيني الزائر تركز على بحث تفاصيل وآليات البدء في تنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير بكل مراحله.

ووصفت الوزيرة المباحثات بالبناءة والمثمرة والناجحة، حيث تأتي استكمالا وترجمة للتوجيهات السامية من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بأهمية تسريع عملية تنفيذ ما تم الاتفاق والتوقيع عليه مع الحكومة الصينية فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع الحيوية الكبرى التي سيكون لها بالغ الأثر على مسيرة التنمية في البلاد.