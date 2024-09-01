عقار للكلى يعالج قصور القلب

أفادت دراسة أن عقار كيرينديا الذي يستخدم في أمراض الكلى من إنتاج شركة ((باير أيه جي)) يساعد المرضى على تجنب مضاعفات ناجمة عن شكل شائع من أشكال قصور القلب، وهو ما يمثل دفعة قوية لقطاع الأدوية في الشركة في وقت تتطلع فيه للتغلب على صعوبات متعددة.

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