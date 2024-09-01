عقار للكلى يعالج قصور القلب
التاريخ
9/1/2024 7:13:47 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أفادت دراسة أن عقار كيرينديا الذي يستخدم في علاج أمراض الكلى من إنتاج شركة ((باير أيه جي)) يساعد المرضى على تجنب مضاعفات ناجمة عن شكل شائع من أشكال قصور القلب، وهو ما يمثل دفعة قوية لقطاع الأدوية في الشركة في وقت تتطلع فيه للتغلب على صعوبات متعددة.
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