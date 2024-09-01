«بحور» تنتزع ناموس الشوط الأول لشارة سعيد الكتبي للهجن بالذيد

شهد ميدان الذيد لسباقات الهجن، صباح أمس، منافسات سباق شارة سعيد معضد سعيد بن هويدن الكتبي لسباقات الهجن، وذلك بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن، وبمشاركة كبيرة من ملاك ومضمري الهجن.

تضمن السباق إقامة 30 شوطاً لسن الحقايق لهجن أبناء القبائل، منها شوطا رموز لأهل الذيد وشوطا رموز مفتوح وشوطا صعوب لأهل الذيد، وشوطا صعوب مفتوح ((حلفة عن الدم للصعوب)) و22 شوطاً مفتوحاً، لمسافة 2 كيلومتر.

نتائج

وجاءت نتائج المراكز الأولى في السباق كما يلي: الشـــــــوط الأول بحور لعلي مبارك سلطان عبيد الكتبي، الشـــــــوط الثاني الحجاج لعبد الله سالم الخاصوني الكتبي، الشــــــــوط الثالث حشمة لخالد حسين طالب المنصوري، الشــــــــوط الرابع مستقيم لسالم خلفان بالعري الكتبي، بزمن وقدره 2:51:16 ((أفضل توقيت))، الشــــــــوط الخامس الشاهينية لسيف مبارك بن غويث الكتبي، الشــــــــوط السادس المحيط لمطر علي بن غدير الكتبي، الشــــــــوط السابع الشاهينية لسيف مبارك بن غويث الكتبي، الشــــــــوط الثامن تريند لمحمد حارب بنواس الكتبي، الشــــــــوط التاسع وعد لسالم خلفان بونواس الكتبي، الشــــــوط العاشر نبه لسالم خلفان بالعري الكتبي.

وفي نهاية السباق، توج عبد الله محمد بن معضد بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، وسعيد معضد سعيد بن هويدن الكتبي الفائزين بأشواط الرموز، بحضور محمد عبيد بن حامد الطنيجي نائب رئيس النادي، وخالد مطر الطنيجي وسالم راشد المحيان الكتبي أعضاء مجلس إدارة النادي.

من جانبه، توجه عبد الله محمد بن معضد بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، على ما يقدمانه من دعم كبير ومتواصل لنادي الشارقة لسباقات الهجن وأهل الهجن وعشاق التراث للاستمرار بالمحافظة على هذا المورث المهم. كما توجه بالشكر إلى سعيد معضد بن هويدن الكتبي لإقامته هذا السباق الذي أتاح الفرصة الكبيرة لكافة ملاك ومضمري الهجن للمشاركة بهذا السباق الكبير.

بدوره، أكد سعيد معضد بن هويدن، أن نادي الشارقة لسباقات الهجن نجح في تنظيم مميز لهذا السباق الذي شهد منذ منافساته الأولى مشاركة كبيرة من ملاك الهجن، حيث قدمت خلاله المطايا المشاركة مستويات قوية، حملت المتعة والإثارة والقوة في كل شوط من أشواط السباق.