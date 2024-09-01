أكاديمية «M.O.D» بطلاً لدولية دبي لمحترفي الجوجيتسو

اختتمت مساء أمس منافسات بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو ((AJP)) في نادي شباب الأهلي بدبي.

وحضر منافسات اليوم الثالث وشارك في تتويج الفائزين يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو؛ ومحمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو؛ وعلي عمر البلوشي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي؛ وأحمد الجناحي، ضابط رئيسي تنفيذ فعاليات في مجلس دبي الرياضي.

وسجلت نسخة هذا العام من البطولة على مدار أيامها الثلاثة مشاركة 74 نادياً وأكاديمية من مختلف دول العالم، بزيادة لافتة عن نسخة العام الماضي التي شارك فيها 64 نادياً وأكاديمية. وشهد اليوم الختامي منافسات فئتي المحترفين والهواة، بمشاركة 310 لاعبين ولاعبات. وامتلأت المدرجات بالجماهير التي جاءت لتشجيع اللاعبين وأضفت على أجواء البطولة مزيداً من الحماس والندية، وسط عروض مهارية وفنية مذهلة قدمها الرياضيون.

وأسفرت نتائج اليوم الختامي للبطولة عن تتويج أكاديمية M.O.D بطلاً، وأكاديمية كوماندو جروب في مركز الوصيف، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث.

مكاسب

وقال يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: ((حققت هذه الجولة من بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) العديد من المكاسب المهمة، بدءاً من استقطاب نخبة من أبرز نجوم الجوجيتسو العالميين من حملة الحزام الأسود والبني والبنفسجي، والذين قدموا أداءات مميزة أمتعت الجمهور، ووصولاً إلى تقديمها المناخ المثالي للمواهب الواعدة من فئات الأشبال والبراعم لإبراز قدراتهم وتطوير مهاراتهم، بما ينسجم مع خطط الاتحاد في التركيز على الفئات السنية الأصغر بصفتها مستقبل جوجيتسو الإمارات)).

أداء

وأشار البطران إلى دور هذه البطولة في تعزيز جاهزية اللاعبين وصقل مهاراتهم، حيث سمحت لهم بمنافسة لاعبين متمرسين يتمتعون بمسيرات طويلة في اللعبة، وبالتالي التحضير بشكل قوي للاستحقاقات القادمة.

وتابع: ((قدم لاعبو الإمارات أداء رفيع المستوى على مدار أيام البطولة، وحصدوا العديد من الذهبيات في مختلف الفئات، ولمسنا مدى العزيمة والإصرار الذي أظهروه خلال النزالات لأجل الفوز، ولا ننسى أيضاً الإشادة بجهود الأندية والأكاديميات في الدولة ومشاركتها المكثفة في البطولة)).

تعاون

وقال علي عمر البلوشي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي: ((يسرنا حضور النسخة السادسة من بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، حيث يظهر جلياً مدى الجهود التي يبذلها اتحاد الإمارات للجوجيتسو على المستويات المحلية والقارية والدولية، ولا سيما في عدد الفعاليات والبطولات وعدد اللاعبين والنجوم المشاركين، وعدد الأبطال الإماراتيين الحاصلين على ميداليات دولية.

كما نحظى بالتعاون مع الاتحاد الدولي للجوجيتسو بما يساهم في دعم جميع اللاعبين من مختلف الفئات العمرية والوزنية، ونرى اليوم العديد من الأبطال الإماراتيين يشاركون في البطولات العالمية ويحصدون المراكز الأولى فيها، بفضل تنظيم بطولات وفق أعلى معايير الجودة والتنظيم. وسعداء بمواصلة التعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو خلال الفترة المقبلة لاستضافة المزيد من البطولات في إمارة دبي)).

تميز

وقالت حصة الشامسي، لاعبة نادي الوحدة للجوجيتسو والتي نجحت في اقتناص ذهبية المحترفات لوزن 55 كجم: ((تغمرني السعادة بتحقيق الذهبية وتخطي هذا التحدي قبل المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، حيث جاءت ثمرة الكثير من التدريبات الطويلة خلال الأيام الماضية. وأرجو أن يكون إنجاز اليوم حافزاً لمواصلة تحقيق النجاحات، ولا سيما مع اقتراب بطولة العالم للجوجيتسو)).

وأكدت مهرة محفوظ، لاعبة نادي الوحدة للجوجيتسو الفائزة بذهبية المحترفات لوزن 62 كجم: ((سعيدة جداً لنجاحي في حصد الذهبية وتمثيل نادي الوحدة على أحسن وجه، وواجهت خلال النزالات العديد من اللاعبات اللواتي سأتنافس معهن خلال بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وتمكنت من اكتشاف نقاط الضعف والقوة لديهن، ما يساعدني جداً على الاستعداد لخوض البطولة وتحقيق نتيجة مميزة. وأتوجه بجزيل الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود لنا لكي نصل إلى هذا المستوى)).