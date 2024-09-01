8 ميداليات ملونة لـ «جوجيتسو الإمارات» ببطولة أبوظبي غراند سلام بموسكو

اختتمت مساء أول من أمس منافسات اليوم الثاني من بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو لفئة الأساتذة والناشئين التي أقيمت في صالة دينامو بالعاصمة الروسية موسكو، وشهدت مشاركة نخبة من نجوم اللعبة حول العالم.

وحصد لاعبو الإمارات 8 ميداليات ملونة بمنافسات فئة الأساتذة، فيما نجحت أكاديمية ((ستيرلا تيم)) الروسية في تحقيق المركز الأول، بينما حلت أكاديمية ((M.O.D UAE)) الإماراتية في المركز الثاني، وأكاديمية ((تشيك مات)) الأمريكية بالمركز الثالث.

وتوج إبراهيم الحمادي من أكاديمية ((M.O.D. UAE)) بذهبية وزن 94 كجم في فئة الحزام البني، في حين نال زملاؤه من الأكاديمية نفسها علي البلوشي الحزام البنفسجي فضية وزن 69 كجم، وعبدالله البلوشي الحزام البني فضية وزن 69 كجم، وعبدالله المرزوقي فضية وزن 77 كجم، وحسن سبيل فضية وزن 94 كجم، كما فاز بالميداليات البرونزية كل من: هيثم الحناوي في وزن 62 كجم، ومصعب عبدالله في وزن 94 كجم، ومن نادي بني ياس حصد عادل البلوشي فضية وزن 77 كجم للحزام الأسود.

وتمكن اللاعبون البرازيليون المنتمون لأكاديميات إماراتية، تياجو ماركيز من كوماندو جروب من حصد ذهبية وزن 77 كجم، إلى جانب زملائه من الأكاديمية نفسها ماثيوس خافيير الذي فاز بذهبية وزن 94 كجم، وفليبي بيريرا الذي حقق ذهبية وزن تحت 120 كجم.

تعد بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو من الفعاليات الرياضية البارزة التي تنظمها أبوظبي حول العالم وتسهم بشكل كبير في تطوير رياضة الجوجيتسو ورفع مستواها، وأصبحت وجهة رئيسية لأهم اللاعبين المحترفين عالمياً والذين يحرصون على المشاركة فيها.