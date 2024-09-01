الحربي «هلالي» في أغلى صفقة محلية سعودية

حسم نادي الهلال السعودي انتقال نادي الشباب متعب الحربي قبل ساعات من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية بعد مفاوضات استمرت أسابيع عدة مع دخول أندية سعودية في منافسة كبيرة على الصفقة. وترددت أنباء عن أن الهلال دفع 130 مليون ريال مع إعارة لاعبه مصعب الجوير إلى نادي الشباب، لإتمام الصفقة، التي أصبحت أغلى صفقة محلية في تاريخ السعودي.

وكان النصر عرض مبلغ 80 مليون ريال من أجل الظفر بخدمات الحربي، وكان قريباً من حسم الصفقة قبل أن يرفع الهلال عرضه ويحسم انتقال اللاعب.