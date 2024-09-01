استبعاد سلطان عادل ومحمد جمعة من معسكر «الأبيض» في أبوظبي

استبعد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، لاعبي شباب الأهلي سلطان عادل ومحمد جمعة، من معسكر ((الأبيض)) الذي انطلق مساء أول من أمس، في جزيرة السعديات بأبوظبي، استعداداً للقاء منتخبي قطر وإيران يومي 5 و10 سبتمبر الجاري، في إطار الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الأولى ضمن المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتم استبعاد سلطان عادل لعدم الجاهزية الفنية، ومحمد جمعة لالتحاقه بالخدمة الوطنية، ليتراجع عدد لاعبي قائمة منتخبنا الوطني في المعسكر الداخلي إلى 28 لاعباً، وهم في حراسة المرمى: خالد عيسى ((العين))، خالد توحيد ((الشارقة))، علي خصيف ((الجزيرة))، وعدلي محمد ((ساوثهامبتون الإنجليزي))، ولخط الدفاع: خالد الهاشمي وكوامي كويدو ((العين))، محمد العطاس، زايد سلطان، عبدالله إدريس وخليفة الحمادي ((الجزيرة))، وخميس المنصوري ((بني ياس))، خالد الظنحاني ((الشارقة))، وعبدالرحمن صالح ((الوصل)).

وفي خط الوسط، علي سالمين، طحنون الزعابي، علي صالح وفابيو دي ليما ((الوصل))، يحيى نادر، محمد عباس ((العين))، ماكنزي هانت ((فليتوود الإنجليزي))، ماجد راشد ((الشارقة))، عبدالله حمد ((الوحدة))، عصام فايز ((عجمان))، يحيى الغساني وحارب عبدالله ((شباب الأهلي))، وفهد بدر ((بني ياس))، وفي خط الهجوم، جونيور نيداي ((مونبلييه الفرنسي))، وكايو كانيدو ((الوصل)).

وتجدر الإشارة إلى أن معسكر منتخبنا سيستمر في أبوظبي حتى موعد السفر إلى الدوحة للقاء المنتخب القطري يوم 5 سبتمبر الجاري، ثم يعود المنتخب الوطني إلى الدولة لاستئناف المعسكر الداخلي بعد أن يتم نقله إلى مدينة العين، حيث يخوض مباراته الثانية أمام المنتخب الإيراني يوم 10 من الشهر نفسه، مع العلم أن المجموعة الأولى لتصفيات المرحلة الثالثة تضم أيضاً، منتخبي قيرغيزستان وكوريا الشمالية.