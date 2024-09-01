أوسيمهن يختار الرحيل عن نابولي

أوسيمهن يختار الرحيل عن نابولي
التاريخ
9/1/2024 7:13:47 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أوضح نابولي، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم قبل الماضي، أن المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمهن هو من اختار عدم اللعب للفريق الذي استبعده عن قائمته للدوري المحلي، بعد فشل مفاوضات انتقاله إلى تشيلسي الإنجليزي أو أهلي جدة السعودي.
MENAFN01092024000110011019ID1108624577
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.