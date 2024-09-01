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أوسيمهن يختار الرحيل عن نابولي

9/1/2024 7:13:47 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أوضح نابولي، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم قبل الماضي، أن المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمهن هو من اختار عدم اللعب للفريق الذي استبعده عن قائمته للدوري المحلي، بعد فشل مفاوضات انتقاله إلى تشيلسي الإنجليزي أو أهلي جدة السعودي.

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