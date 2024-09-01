ليفربول يقسو على مان يونايتد بثلاثية في «البريمرليغ»

(MENAFN
- Al-Bayan)
لقّن ليفربول درساً في فنون كرة القدم لمضيفه مانشستر يونايتد، بفوزه عليه 3 - 0 أمس، وبقي على المسافة ذاتها بالعلامة الكاملة من مانشستر سيتي حامل اللقب، ضمن ختام المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي.
وفرض المصري محمد صلاح نفسه نجماً لقمة هذه المرحلة، بتسجيله الهدف الثالث (56)، وتمريره كرتي الهدفين الأول والثاني، لزميله الكولومبي لويس دياس (35 و42).
ورفع ليفربول رصيده إلى تسع نقاط، بالعلامة الكاملة، ومن دون أن تهتز شباكه، في بداية مبشرة جداً لحقبة الهولندي أرنه سلوت مدربه الجديد، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر، الفائز على مضيفه وست هام 3 - 1، بثلاثية النروجي إرلينغ هالاند، في افتتاح المرحلة السبت.
وعاد فريق تشيلسي إلى نزيف النقاط، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 1 - 1 مع ضيفه كريستال بالاس، أمس.
ورفع تشيلسي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الحادي عشر مؤقتاً، لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.
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