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ليفربول يقسو على مان يونايتد بثلاثية في «البريمرليغ»

9/1/2024 7:13:47 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

لقّن ليفربول درساً في فنون كرة القدم لمضيفه مانشستر يونايتد، بفوزه عليه 3 - 0 أمس، وبقي على المسافة ذاتها بالعلامة الكاملة من مانشستر سيتي حامل اللقب، ضمن ختام المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وفرض المصري محمد صلاح نفسه نجماً لقمة هذه المرحلة، بتسجيله الهدف الثالث (56)، وتمريره كرتي الهدفين الأول والثاني، لزميله الكولومبي لويس دياس (35 و42).

ورفع ليفربول رصيده إلى تسع نقاط، بالعلامة الكاملة، ومن دون أن تهتز شباكه، في بداية مبشرة جداً لحقبة الهولندي أرنه سلوت مدربه الجديد، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر، الفائز على مضيفه وست هام 3 - 1، بثلاثية النروجي إرلينغ هالاند، في افتتاح المرحلة السبت.

وعاد فريق تشيلسي إلى نزيف النقاط، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 1 - 1 مع ضيفه كريستال بالاس، أمس.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الحادي عشر مؤقتاً، لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

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