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البرازيلي نيريسي يتعرض للسرقة بقوة السلاح

9/1/2024 7:13:47 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعرض لاعب نابولي الجديد البرازيلي دافيد نيريس للسرقة بقوة السلاح بعد فوز فريقه على بارما 2 - 1 أول من أمس السبت في المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك وفق ما كشفت زوجته على ((إنستغرام)).

وتعرض الجناح البالغ 27 عاماً، القادم هذا الصيف من بنفيكا البرتغالي، للسرقة خارج ملعب ((دييغو أرماندو مارادونا)) بعدما اقتربت منه دراجة نارية قبل أن يقوم اللصان بتحطيم زجاج السيارة وسرقة ساعة رولكس تحت تهديد السلاح.

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