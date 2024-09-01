البرازيلي نيريسي يتعرض للسرقة بقوة السلاح

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعرض لاعب نابولي الجديد البرازيلي دافيد نيريس للسرقة بقوة السلاح بعد فوز فريقه على بارما 2 - 1 أول من أمس السبت في المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك وفق ما كشفت زوجته على ((إنستغرام)).
وتعرض الجناح البالغ 27 عاماً، القادم هذا الصيف من بنفيكا البرتغالي، للسرقة خارج ملعب ((دييغو أرماندو مارادونا)) بعدما اقتربت منه دراجة نارية قبل أن يقوم اللصان بتحطيم زجاج السيارة وسرقة ساعة رولكس تحت تهديد السلاح.
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