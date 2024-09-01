العروبة يشكو حكم مباراته أمام الجزيرة ويرفض قراراته

(MENAFN
- Al-Bayan)
تقدمت شركة كرة القدم بنادي العروبة باحتجاج رسمي إلى لجنة التحكيم باتحاد كرة القدم، وأصدرت اللجنة القانونية بالنادي بياناً يتعلق برفض القرارات التحكيمية التي رافقت مباراة الفريق أمام الجزيرة وانتهت بفوز الأخير بثنائية نظيفة ضمن مباريات الأسبوع الثاني من دوري أدنوك للمحترفين.
وذكر النادي في تظلمه، أن ما حدث من أخطاء تحكيمية خلال المباراة لا يمكن السكوت عنه أو غض الطرف عن الهفوات التي ارتكبها حكم المباراة، خصوصاً وأن الأخطاء أثرت بشكل كبير ومباشر على سير ونتيجة اللقاء.
ودعا النادي، لجنة الحكام بالاتحاد ورابطة دوري المحترفين إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه تلك الأخطاء التحكيمية حتى لا تضيع الجهود التي تبذلها الأندية، وأكد نادي العروبة أنه على ثقة في أن لجنة التحكيم ستقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال هذه الأخطاء وتلافيها في المستقبل، وأن العروبة يدعم دائماً الحكام المواطنين ويحرص على عدم التعرض لقرارات الحكام ومنحهم الثقة الكاملة.
MENAFN01092024000110011019ID1108624574
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.