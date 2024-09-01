العروبة يشكو حكم مباراته أمام الجزيرة ويرفض قراراته

تقدمت شركة بنادي العروبة باحتجاج رسمي إلى لجنة التحكيم باتحاد كرة القدم، وأصدرت اللجنة القانونية بالنادي بياناً يتعلق برفض القرارات التحكيمية التي رافقت الفريق أمام الجزيرة وانتهت بفوز الأخير بثنائية نظيفة ضمن الأسبوع الثاني من دوري أدنوك للمحترفين.

وذكر النادي في تظلمه، أن ما حدث من أخطاء تحكيمية خلال المباراة لا يمكن السكوت عنه أو غض الطرف عن الهفوات التي ارتكبها حكم المباراة، خصوصاً وأن الأخطاء أثرت بشكل كبير ومباشر على سير ونتيجة اللقاء.

ودعا النادي، لجنة الحكام بالاتحاد ورابطة دوري المحترفين إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه تلك الأخطاء التحكيمية حتى لا تضيع الجهود التي تبذلها الأندية، وأكد نادي العروبة أنه على ثقة في أن لجنة التحكيم ستقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال هذه الأخطاء وتلافيها في المستقبل، وأن العروبة يدعم دائماً الحكام المواطنين ويحرص على عدم التعرض لقرارات الحكام ومنحهم الثقة الكاملة.