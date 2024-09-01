برنامج «الأصايل» يعرض أسرار رياضة الهجن عبر «دبي ريسينج»

أعلنت ((دبي للإعلام)) عن انتهاء التحضيرات الخاصة بإطلاق الموسم الجديد من برنامج ((الأصايل)) الذي يبث عبر شاشة ((دبي ريسينج)) التابعة لـ ((دبي للإعلام))، ليواصل البرنامج مسيرته الناجحة مكرساً جماهيريته ومكانته كمصدر لكل ما يتعلق بسباقات الهجن التي تحظى باهتمام واسع في المجتمع الإماراتي بوصفها واحدة من أقدم وأعرق الرياضات في الدولة.

وسيطل البرنامج الذي تتزامن إطلالته مع انطلاقة موسم سباقات الهجن 2024 - 2025، ويتناوب على تقديمه كل من الزملاء محمد التميمي وإبراهيم محمدي، بحلة جديدة بالكامل ما يعكس التزام ((دبي للإعلام)) بمتابعة كل الفعاليات والأحداث الرياضية التي تشهدها دبي والإمارات والخليج وتقديم تغطية إعلامية واسعة لها، ما يجسد توجهاتها بأن تكون الأقرب إلى الجمهور.

ويمتاز الموسم الجديد من ((الأصايل)) الذي ستنطلق أولى حلقاته غداً الثلاثاء، بتنوع فقراته التي تواكب موسم سباقات الهجن في مختلف ميادين الدولة، خصوصاً تلك التي يستضيفها ((ميدان المرموم)) في دبي، ومن أهمها ((المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة)) الذي يعد من أبرز المهرجانات في عالم السباقات، وكذلك ((مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن)) إلى جانب سباقات الهجن والأحداث والفعاليات ذات العلاقة التي تقام على مستوى منطقة الخليج.

وستشهد حلقات الموسم الجديد من البرنامج استضافة نخبة من الضيوف والمحللين ممن يتمتعون بالخبرة والمعرفة في سباقات الهجن، ومن أبرزهم سهيل بن غراب الكتبي، وسالم بن حظيرم الكتبي، وحمد بن ظبيب الشامسي، وسالم بن خليفة البلوشي، وسيف بن مبارك الحبسي، حيث سيتولى 3 خبراء في كل حلقة مهمة تحليل مجريات السباقات ونتائجها وآخر أخبار اللجان والمنظمين وغيرها، ما يساهم في إثراء فقرات البرنامج الذي يتضمن أيضاً لقاءات حصرية مع ملاك الهجن والمضمرين والمشاركين، بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من التقارير الميدانية والمواد الإخبارية التي يتولى إعدادها وتقديمها فريق عمل القناة وشبكة مراسلي ((دبي للإعلام)) يواكبون من خلالها أحدث مستجدات سباقات الهجن وما يرافقها من فعاليات وأجواء خاصة، ويستعرضون فيها أهمية هذه الرياضة وتفردها ودورها في إحياء التراث الشعبي الأصيل وزرعه في نفوس الأجيال القادمة.

أحداث

ولفت عبد الرحمن أمين، مدير إدارة القنوات الرياضية إلى حرص ((دبي للإعلام)) على مواكبة كل الأحداث المتعلقة برياضة الهجن التي تقام في دبي والإمارات والخليج. وقال: ((تشكل سباقات الهجن جزءاً من منظومة التراث الإماراتي، وتحظى بمكانة خاصة لدى أبناء المجتمع المحلي، وقد أفردت لها الإمارات مساحة واسعة وأسست لها ميادين ومضامير متطورة جعلت من الدولة نموذجاً عالمياً في تنظيم سباقات الهجن، وذلك بفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة التي أولت هذه الرياضة اهتماماً خاصاً لارتباطها بالموروث الثقافي والرياضي المحلي))، وأضاف: تسعى ((دبي للإعلام)) عبر برامجها وتغطياتها المتنوعة إلى إبراز هذه الرياضة وما تحظى به من اهتمام واسع في الإمارات والمنطقة من خلال تطوير المحتوى الإعلامي الخاص بها وتقديمه بأساليب مختلفة، ما يساهم في تعزيز مكانتها وحضورها في الذاكرة المحلية)).

من جانبه، أشار عبد الرزاق محمدي، مدير قناة ((دبي ريسينج)) بالإنابة إلى أن ((دبي للإعلام)) أفردت عبر برنامج ((الأصايل)) ومواسمه المتعددة مساحة واسعة لسباقات الهجن وما تشهده من منافسات شيقة وأجواء تراثية أصيلة، ما ساعد في تأسيس منصة إعلامية متخصصة بهذه الرياضة تمتاز بقدرتها على إبراز دور دبي والإمارات في تشجيعها ونشرها وتطويرها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وقال: ((يسعى برنامج ((الأصايل)) من خلال مضمونه المتنوع إلى تسليط الضوء على تفاصيل رياضة سباقات الهجن ونشر المعرفة حول ثقافتها المتجذرة في التراث المحلي، ما يساهم في رفع مستوى الوعي لدى الأجيال القادمة بأهمية هذه الرياضة ومكانتها في الذاكرة الإماراتية، وهو ما يتماشى مع جهود ((دبي للإعلام)) الهادفة إلى المحافظة على الموروث الإماراتي والاحتفاء بقيمه))، منوهاً إلى أن الموسم الجديد من برنامج ((الأصايل)) سيشهد عملية تطوير شاملة في فقراته ومحتواه وطريقة عرضه بهدف الارتقاء بمتابعة كل الفعاليات الخاصة بسباقات الهجن، وتلبية طموحات ملاك وجماهير الهجن، وتسليط الضوء على رياضة الهجن التي تمثل جزءاً أساسياً من الثقافة الإماراتية.

يذكر أن برنامج ((الأصايل)) سيبث على الهواء مباشرة من استوديوهات ((دبي ريسينج)) المقامة في ميدان المرموم، بدءاً من غدٍ الثلاثاء، وستعرض حلقاته كل يوم ثلاثاء في تمام الساعة 20:00 مساءً، وهو من إعداد علي الظاهري، وإنتاج عبد العزيز الشرهان.