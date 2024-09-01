9 لاعبين يغيبون عن العين أمام كلباء

تشهد الفترة المقبلة غياب 9 لاعبين أساسيين عن العين بعد استدعائهم للمشاركة مع منتخبات بلادهم وهم لاعبو منتخبنا الوطني خالد عيسى، وخالد الهاشمي، وكوامي اتون، ويحيى نادر، ومحمد عباس، الذين انضموا لمعسكر ((الأبيض))، الذي دشن فترة إعداده الداخلي بجزيرة السعديات بالعاصمة أبوظبي السبت استعداداً لمواجهة منتخبي قطر وإيران يومي 5 و10 سبتمبر، لحساب الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الأولى ضمن المرحلة الثالثة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

كما ضمت قائمة الدوليين الذين تم استدعاؤهم من قبل منتخبات بلادهم وسيغيبون عن العين بالفترة المقبلة كلاً من المغربي سفيان رحيمي، والتوغولي لابا كودجو، والكوري الجنوبي بارك، والبارغوياني اليخاندرو كاكو.

ويستضيف العين في 7 سبتمبر نظيره كلباء على ملعب استاد هزاع بن زايد في مباراة إياب الدور التمهيدي لمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكان الفريق البنفسجي حقق الفوز بنتيجة 3 - 2 على منافسه كلباء بجولة الذهاب التي جرت على ملعب الأخير، ويحتاج للفوز أو التعادل بأية نتيجة ليبلغ المرحلة التالية من المسابقة.

وتعثر الفريق البنفسجي في مباراة الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين بالتعادل 3-3 أمام مستضيفه البطائح ليتراجع إلى المركز الخامس برصيد 4 نقاط بعد تصدره بالجولة الأولى، وأحدث تعثر الفريق بالتعادل قلقاً وسط أنصار النادي وخصوصاً أنه كان متقدماً بثلاثة أهداف نظيفة حتى الدقيقة الأولى من الوقت المستقطع بدل الضائع للشوط الأول قبل أن يتراجع مستواه الفني في الحصة الثانية ويخرج بالتعادل، وأرجع المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني للفريق تراجع الفريق وخروجه بالتعادل إلى الأخطاء.