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جوناثان فييرا: أتطلع لظهور مختلف مع «نسور خورفكان»

9/1/2024 7:13:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عبر الإسباني جوناثان فييرا عن سعادته بالانضمام إلى صفوف خورفكان، مشيراً الى أنه يتطلع لظهور جديد مع ((نسور الخور))، وقال: مدينة خورفكان رائعة وأحب الشاطئ والهدوء ودائماً ما أقوم بزيارة مدرج المدينة على الدوام، وتابع: من خلال تجربتي الشخصية أدعو اللاعبين الشباب للاستمتاع بكرة القدم لأن اللحظات الجميلة تمر سريعاً، وعرج اللاعب لتجاربه في الدوري الإسباني وارتدائه لقمصان 4 أندية في الليغا الإسبانية بدءاً من فريق لاس بالماس الذي ترعرع فيه منذ الصغر وكانت البداية معقدة لكن سرعان ما بدأت انسجم مع بقية اللاعبين بدأ عشقي لكرة القدم منذ الصغر ولاس بالماس هو فريق مدينتي وحياتي، حيث أصبحت فيما بعد رمزاً للنادي، ونوه إلى أن إدارة نادي غرناطة حاولوا التعاقد معه، لكنه فضل الانتظار بسبب الخيارات العديدة التي كان يمتلكها، وقرر الانتظار لعام آخر، وقال: كان هناك حديث عن إمكانية اللعب لأشبيلية، وفالنسيا الذي لعبت له وتطور أدائي معهم كثيراً وعرفت في فالنسيا ماذا تعني كرة القدم ومعنى الاحتراف واستفدت من خبرات اللاعبين الأكبر مني سناً.

وقال: أعتز بتجربتي مع ((الخفافيش))، ونوه إلى أن تجربته مع فريق رايفاليكانو كانت ممتعة لكنها كانت قصيرة، ولعب لفريق الميريا، كما خاض تجربة في الدوري الصيني، حيث كانت فترة جميلة.

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