ضغوط على نتنياهو بعد استعادة إسرائيل جثث 6 رهائن من غزة

انتشلت إسرائيل جثث ست رهائن من نفق في جنوب قطاع غزة وقالت إنهم قتلوا على ما يبدو قبل وقت قصير من وصول القوات إليهم، وهو ما أثار احتجاجات ودعوات للإضراب في إسرائيل بسبب الفشل في إنقاذهم.

وخرج آلاف الإسرائيليين في مظاهرات في القدس وتل أبيب يطالبون ببذل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين مزيداً

من الجهد لاستعادة باقي الرهائن المحتجزين في قطاع غزة كما دعت أكبر نقابة عمالية إلى إضراب عام غدا الاثنين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي انتشال الجثث من نفق في مدينة رفح جنوب القطاع تزامناً مع بدء حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في القطاع المدمر وتصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري في إفادة صحفية أن الجيش نقل جثث كرمل جات وعيدن يروشالمي وهيرش جولدبرج بولين وألكسندر لوبنوف وألموج ساروسي وأوري دانينو إلى إسرائيل.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الإسرائيلية إن الفحص الجنائي حدد أنهم "قتلوا على يد إرهابيي حماس بعدد من الرصاصات من مسافة قريبة" قبل ما يتراوح بين 48 و72 ساعة.

وقال نتنياهو اليوم إن إسرائيل لن تهدأ حتى تلقي القبض على المسؤولين عن قتل الرهائن الست. ويواجه نتنياهو ضغوطا مستمرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح باقي الرهائن بعد مرور نحو 11 شهرا على اندلاع الحرب مع حركة (حماس).

وأضاف: "من يقتل الرهائن لا يريد اتفاقا".

وقال مسؤولون كبار في حماس إن إسرائيل، برفضها التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، هي المسؤولة عن مقتل الرهائن.

وقال سامي أبو زهري القيادي في حماس لرويترز: "نتنياهو هو المسؤول عن مقتل الأسرى الإسرائيليين، وهو حريص على قتل الجميع للاستمرار في الحرب... ولذا على الإسرائيليين أن يختاروا بين نتنياهو أو الصفقة".

ووسط تصاعد في الغضب العام بشأن مصير باقي الرهائن، دعا رئيس اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي (الهستدروت) أرنون بار دافيد إلى إضراب عام غدا الاثنين للضغط على الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن، وقال إن مطار بن جوريون، مركز النقل الجوي الرئيسي في إسرائيل، سيُغلق بدءا من الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش).

وأضاف دافيد "التوصل إلى اتفاق أهم من أي شيء آخر". كما دعا وزير الدفاع يوآف جالانت، الذي اختلف مرارا مع نتنياهو، إلى التوصل إلى اتفاق. وحث زعيم المعارضة يائير لابيد، الذي تولى رئاسة الحكومة سابقا، الإسرائيليين على الانضمام إلى مظاهرة في تل أبيب.

وفي القدس، أغلق محتجون طرقا وتظاهروا أمام مقر إقامة رئيس الوزراء. كما اصطف محتجون على جانبي بعض الطرق ملوحين بالعلم الإسرائيلي تعبيرا عن حزنهم لمقتل الرهائن الست. وأظهرت لقطات من الجو إغلاق الطريق السريع الرئيسي في تل أبيب بأعداد حاشدة من المحتجين يلوحون بعلم إسرائيل وصور الرهائن الذين قتلوا.

وأعلنت الخدمات البلدية في تل أبيب وأنحاء أخرى تنظيم إضراب لنصف يوم غد

الاثنين تضامنا مع الرهائن وأسرهم.

والرهائن الستة من بين نحو 250 رهينة أُسروا خلال الهجوم المباغت الذي قادته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول. وردت إسرائيل بحملة عسكرية واسعة على قطاع غزة.

وبعد تأكد مقتلهم، لا يزال 101 رهينة من الإسرائيليين والأجانب في قطاع غزة، لكن إسرائيل تعتقد أن ثلثهم تقريباً لقوا حتفهم بينما لا يزال مصير الباقين مجهولا.

وطالب (منتدى عائلات الرهائن) نتنياهو بتحمل المسؤولية وتوضيح ما الذي يعرقل التوصل إلى اتفاق.

وقال المنتدى في بيان "قتلوا جميعا في الأيام القليلة الماضية بعد أن عانوا من سوء المعاملة والتعذيب والتجويع في أسر حماس لما يقرب من 11 شهرا. أدى التأخير في التوقيع على الاتفاق إلى موتهم وموت العديد من الرهائن الآخرين".

حملة تطعيم شلل الأطفال

واتفق الجانبان على وقف القتال لثماني ساعات على الأقل يوميا من الأحد إلى الثلاثاء للسماح لمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة والسلطات الصحية الفلسطينية في قطاع غزة ببدء تطعيم نحو 640 ألف طفل ضد شلل الأطفال.

وتأتي الحملة بعدما أكدت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي إصابة طفل بالشلل الجزئي بسبب فيروس شلل الأطفال من النمط 2، وهي أول حالة من نوعها في القطاع منذ 25 عاما.

وواصلت القوات الإسرائيلية قتال مسلحين تقودهم حماس في عدة أنحاء من قطاع غزة حيث استهدف الجيش الإسرائيلي ما قال إنه مركز قيادة تابع لحماس في مدرسة سابقة بمدينة غزة. وقال الدفاع المدني الفلسطيني إن 11 قتلوا بينما قال مسعفون إن الكثيرين أصيبوا أيضا.

وفي خان يونس، قال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية أدت إلى مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 10 آخرين. ويرفع ذلك عدد القتلى في القطاع اليوم إلى 27.

وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى مقتل نحو 1200 في هجوم حماس. وقالت وزارة الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 40738 فلسطينيا قتلوا وأصيب 94154 آخرون في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ ذلك الحين.

وأججت الحرب التوتر في أنحاء المنطقة وفي الضفة الغربية المحتلة، حيث قال مسؤولون إسرائيليون اليوم الأحد إن ثلاثة من أفراد الشرطة الإسرائيلية قتلوا حينما تعرضت مركبتهم لإطلاق نار قرب مدينة الخليل.

وينفذ مئات من أفراد القوات الإسرائيلية مداهمات في أنحاء الضفة الغربية منذ يوم الأربعاء في واحدة من أكبر العمليات في المنطقة منذ أشهر، وتقول إسرائيل إن العملية تهدف إلى القضاء على مسلحين.

وفي تصريحات من موقع الهجوم، دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو من المتشددين في مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي، إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المسلحين الفلسطينيين.

وأشادت حماس بالهجوم في الضفة الغربية إلا أنها لم تعلن مسؤوليتها عنه، قائلة إنه "رد طبيعي على المجازر البشعة وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وقالت فصائل فلسطينية مسلحة إن مقاتليها يواجهون القوات الإسرائيلية في جنين بالضفة الغربية بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة.