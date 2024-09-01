انتشال جثث ستة أسرى يضع نتانياهو في نفق الضغوط

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ضغوطاً كبيرة، ودعوات للإضراب في إسرائيل، للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح ما بقي من الأسرى في قطاع غزة، بعد مرور نحو 11 شهراً على اندلاع الحرب، وبعد أن قالت إسرائيل إنها استعادت جثث ستة أسرى من نفق جنوبي القطاع، وهو ما أثار احتجاجات، بسبب الفشل في إنقاذهم أحياء.

وأعلن الجيش الإسرائيلي انتشال الجثث من نفق في مدينة رفح الجنوبية تزامناً مع بدء حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في القطاع المدمر، وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال، دانيال هاغاري، أن الجيش جثث الأسرى الستة إلى إسرائيل.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الإسرائيلية، إن الفحص الجنائي حدد أنهم ((قُتلوا على يد حماس بعدد من الرصاصات من مسافة قريبة)) قبل ما يتراوح بين 48 و72 ساعة، لكن حركة حماس قالت إنهم قتلوا في قصف إسرائيلي، وحملت إسرائيل وأمريكا المسؤولية. وقال مسؤولون في الحركة، إن إسرائيل برفضها التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار هي المسؤولة عن سقوط القتلى.

إضراب عام

في الأثناء دعا رئيس اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي ((الهستدروت))، أرنون بار دافيد، إلى إضراب عام، اليوم الاثنين، للضغط على الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادة الأسرى، وقال إن مطار بن غوريون سيُغلق بدءاً من الثامنة صباحاً. وأضاف دافيد ((التوصل إلى اتفاق أهم من أي شيء آخر)).

كما دعا وزير الدفاع، يوآف غالانت، الذي اختلف مراراً مع نتانياهو، إلى التوصل لاتفاق. وحث زعيم المعارضة، يائير لابيد، الذي تولى رئاسة الحكومة سابقاً، الإسرائيليين على الانضمام إلى تظاهرة في تل أبيب.

وقال زعيم المعارضة، يائير لابيد: ((لقد كانوا على قيد الحياة، وقرر نتانياهو وحكومة الموت عدم إنقاذهم. لا يزال هناك أسرى على قيد الحياة، ولا يزال بإمكاننا التوصل إلى اتفاق)).

وفي القدس أغلق محتجون طرقاً، وتظاهروا أمام مقر إقامة نتانياهو، كما اصطف محتجون على جانبي بعض الطرق تعبيراً عن حزنهم لمقتل الأسرى الستة. وأعلنت الخدمات البلدية في تل أبيب، وأنحاء أخرى تنظيم إضراب لنصف يوم تضامناً مع الأسرى وأسرهم، فيما أعلنت شبكات مطاعم ودور سينما إغلاق أبوابها ((دعماً)) لعائلات الأسرى.

تأخير التوقيع

وطالب ((منتدى عائلات الأسرى)) نتانياهو بتحمل المسؤولية، وتوضيح ما الذي يعرقل التوصل إلى اتفاق.

وقال في بيان: ((أدى التأخير في التوقيع على الاتفاق إلى موتهم، وموت العديد من الأسرى الآخرين)).

وتجمع أقارب الأسرى مع مئات من المؤيدين لهم أمام المبنى، الذي كان ينعقد فيه مجلس الوزراء في القدس.

وحضوا الحكومة وهم يحملون الصافرات والطبول على تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق.

وقال إيال كالديرون قريب الأسير الفرنسي- الإسرائيلي، عوفر كالديرون: ((أوقفوا قتل الأسرى بأفعالكم وقراراتكم (...) إنهم في الأنفاق، وعليكم توقيع الاتفاق، يجب أن نوقف هذه الحرب)). وأضاف لاحقاً: ((إنهم يسمعوننا لكن لديهم انشغالات أخرى سياسية، يريدون الاحتفاظ بمناصبهم)).

قصف مستمر

في الأثناء واصلت القوات الإسرائيلية حربها، وقصفت أنحاء عدة من غزة، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي ما قال إنه مركز قيادة تابع لـ((حماس)) في مدرسة تحولت مركز إيواء بمدينة غزة. وقال مسعفون فلسطينيون إنهم انتشلوا حتى الآن جثث أربعة قتلى جراء ضربة أصيب فيها كثيرون آخرون.

وفي خان يونس قال مسعفون، إن غارة جوية إسرائيلية أدت إلى مقتل فلسطينيين اثنين، وإصابة 10 آخرين.