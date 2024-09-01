انعدام الأمن الغذائي يسجل أعلى المعدلات في اليمن

مع تجاوز عدد المتضررين من الفيضانات في اليمن 300 ألف شخص، أظهرت بيانات وزعها برنامج الأغذية العالمي، أن البلاد سجلت خلال يوليو أعلى معدلات تدني استهلاك الغذاء، في حين ارتفعت نسبة الحرمان الشديد من الغذاء في مناطق سيطرة الحوثيين بنسبة 79 %.

وحسب ما جاء في التحديث الخاص بالأمن الغذائي في اليمن، أبلغت 62 % من الأسر خلال يوليو عن استهلاك غير كافٍ للغذاء، وهو أعلى رقم مسجل على الإطلاق.

وأكدت البيانات أن مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي شهدت زيادة بنسبة 79 % في الحرمان الشديد من الغذاء على أساس سنوي، فيما شهدت مناطق سيطرة الحكومة زيادة بنسبة 51 %، وبينت أن خمس محافظات كانت الأكثر تضرراً وهي ((الجوف)) و((حجة)) و((الحديدة)) و((المحويت)) و((حضرموت وتعز)).

وذكر البرنامج أن هناك أربعة عوامل رئيسية سببت انعدام الأمن الغذائي وهي تدهور الظروف الاقتصادية، وتأخير المساعدات الغذائية، ومحدودية فرص كسب العيش، وبداية موسم الجفاف، مضاف إليها الفيضانات المدمرة التي شهدتها عدة محافظات خلال يوليو وأغسطس، وكان تأثيرها أكبر في محافظات الحديدة وحجة، ومأرب، وصعدة، وتعز.

ورجح برنامج الأغذية العالمي أن تواجه المديريات الخاضعة لسيطرة الحكومة، حالات خطيرة أو حرجة من انعدام الأمن الغذائي من الآن وحتى أكتوبر القادم، وذكر أن الأوضاع في أربع مديريات في هذه المناطق وصلت إلى مرحلة حرجة للغاية من سوء التغذية وهي المرحلة 5 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

ووفق هذا البيانات زادت واردات الأغذية عبر الموانئ البحرية بنسبة 15 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين حصل 3.6 ملايين شخص في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً على حصص غذائية مخفضة. ولا يزال توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحوثيين متوقفاً.