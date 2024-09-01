روسيا تهدد بتغيير عقيدتها النووية بسبب «عدائية الغرب»

لوحت موسكو مجدداً بالسلاح النووي، إذ أكدت أنها ستغير عقيدتها النووية باتجاه تخفيف شروط اللجوء لهذا السلاح، في ظل ما تعتبره تورطاً للناتو في الحرب ضدها، حيث شهد أمس تكثيفاً أوكرانياً في استخدام المسيرات، بما فيها محاولة استهداف العاصمة موسكو، بينما يواصل الروس تقدمهم في منطقة دونيتسك، وتصديهم للتوغل الأوكراني في كورسك، حيث تحدثوا عن خسائر كبيرة يتكبدها الأوكرانيون، كما أعلنت روسيا تدمير محطة رادار مراقبة جوية إسرائيلية الصنع في أوكرانيا. ونقلت وسائل إعلام رسمية روسية عن نائب الخارجية سيرغي ريابكوف، أمس، القول: إن موسكو ستدخل تعديلات على عقيدتها النووية رداً على ما تعده تصعيداً غربياً للحرب في أوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس عن ريابكوف القول إن ((العمل في مرحلة متقدمة))، في تغيير العقيدة النووية التي تقول حالياً إن روسيا ستستخدم السلاح النووي في حال تعرضها لهجوم نووي، أو في حال تعرضها حتى لهجوم تقليدي من شأنه تهديد وجود الدولة الروسية، وفقاً لوكالة رويترز. وقال ريابكوف: إن القرار ((مرتبط بمسار التصعيد الذي ينتهجه خصومنا الغربيون)) فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أمس: إن الغرب ((يتمادى))، وإن روسيا ستفعل كل ما بوسعها لحماية مصالحها، مضيفاً إن الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في الصراع الدائر حول أوكرانيا.

وتابع بالقول: ((إنهم (الأمريكيون) يظهرون ميلاً لزيادة درجة التورط في هذا الصراع))، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لديها موقف عدائي علني تجاه روسيا.

وأردف، قائلاً ((إن التأثير التراكمي لخطوات الولايات المتحدة لانتهاك مصالح بلادنا تجاوز المستويات المقبولة)).

محطة إسرائيلية

وفي تطور لافت أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، أن القوات الروسية دمرت محطة رادار مراقبة جوية إسرائيلية الصنع من طراز ((RPS-42)) في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وقالت في بيان: ((دمر الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية محطة رادار للمراقبة الجوية إسرائيلية الصنع من طراز (RPS-42)، وتم ضرب ورش تجميع الطائرات من دون طيار ومستودعات الطائرات الخاصة بها في مقاطعة خاركوف، وكذلك تجميع القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 133 منطقة))، كما نقلت وكالة سبوتنيك.

وأضاف البيان: ((أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثلاث قنابل جوية من طراز ((هامر)) فرنسية الصنع، وستة صواريخ ((هيمارس)) أمريكية الصنع، و((فامبير)) تشيكية الصنع، بالإضافة إلى 171 مركبة جوية دون طيار)).

وتابعت الوزارة إن وحدات من مجموعة ((دنيبر)) استهدفت تشكيلات القوات الأوكرانية في مقاطعتي زابوروجيه، وخيرسون.

تقدم ميداني

وتواصل القوات الروسية تقدمها باتجاه مدينة بوكروفسك التي تعد محوراً لوجستياً مهماً بالنسبة إلى كييف وتشكل هدفاً رئيسياً لموسكو. وأعلنت روسيا خلال الأيام الماضية السيطرة على عدد من القرى قرب بوكروفسك.

وأعلنت السلطات الروسية أمس، السيطرة على بلدتي بتيتشي وفييمكا في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، تبعد إحداهما حوالي 20 كلم من بوكروفسك. وأقر قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي بأن الوضع الميداني ((صعب)) في هذه المنطقة، مشيراً إلى أن القوات الروسية تتفوق ((عديداً وعتاداً)).

وأعلن حاكم منطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين أن قصفاً روسياً تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة آخرين على الأقل في منطقة قريبة من بلدة كوراخوف. وإلى الشمال، أكد حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف أن ضربة روسية على خاركيف أسفرت عن إصابة 41 شخصاً على الأقل.

إحباط هجمات

وأعلنت روسيا إحباط هجوم واسع النطاق شنته كييف باستخدام أكثر من عشرات المسيرات استهدفت 14 منطقة والعاصمة موسكو. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 158 مسيرة فوق 15 منطقة ليلاً، بينها اثنتان فوق موسكو.

وأفادت هيئات الإنقاذ الروسية باندلاع ((حريق)) في منشأة كابوتنيا لتكرير النفط جنوب شرقي موسكو. وأكدت وزارة الحالات الطارئة أنه تمت السيطرة على الحريق.

وقالت وزارة الدفاع إن العدد الأكبر من المسيرات، وهو 122، أسقط فوق مناطق كورسك وبريانسك وفورونيغ وبيلغورود المحاذية لأوكرانيا.