قتلى بسبب الأمطار في النيجر واليابان.. وأضرار في أستراليا

أودت الأمطار الغزيرة بحياة 15 شخصاً في النيجر، ولقي سبعة أشخاص حتفهم جراء الإعصار المداري ((شانشان)) في اليابان، بينما انقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف في ولاية تسمانيا بجنوب أستراليا، بعد موجة باردة جلبت رياحاً مدمرة وأمطاراً غزيرة.

وقضى 15 شخصاً إثر أمطار غزيرة هطلت على مدينة مارادي (وسط جنوب) العاصمة الاقتصادية للنيجر، حسبما أعلن حاكم المنطقة التي تحمل الاسم نفسه والقريبة من نيجيريا.

وتعد مارادي المنطقة الأكثر تضرراً من الأمطار الغزيرة التي تهطل منذ يونيو على النيجر، وهي دولة صحراوية ضخمة متأثرة بالتغير المناخي. وقال حاكم المدينة وضابط الشرطة يوسوفو مامان لقناة تيلي الساحل العامة ((سجلنا 15 خسارة في الأرواح البشرية، كما سجلنا إصابات وأضراراً مادية كبيرة جداً)). وأكد مامان أنه يسعى إلى نقل المنكوبين إلى أماكن أخرى.

وأوضح مراسل التلفزيون المحلي أن ((150 ملم من الأمطار سقطت الجمعة في مارادي خلال ساعة و30 دقيقة)).

وأظهرت الصور التي بثها التلفزيون تيارات قوية تسببت بانهيارات أرضية وانهيار منازل وجرفت دراجات نارية وسيارات وأشجاراً ومتاجر في طريقها.

وفي بعض المناطق، دمرت المياه شبكات توزيع المياه العذبة والكهرباء، بحسب تلفزيون الساحل. وقال أحد سكان المدينة لوكالة فرانس برس: ((إن العديد من الأحياء غمرتها المياه، بعدما انهارت مجاري صرف المياه تحت ضغط الفيضانات)).

وأشار إلى أنه على الطريق الوطني رقم 1 الذي يربط مارادي بزيندر، ثاني مدن البلاد من حيث عدد السكان، ((توقفت)) حركة المرور. وقرر مستشفى مارادي، أحد أكبر المستشفيات في البلاد، الأحد تقديم رعاية مجانية إلى جميع ضحايا الأمطار الغزيرة.

إعصار شانشان

وفي اليابان لقي سبعة أشخاص حتفهم جراء الإعصار المداري (شانشان). ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن ((وكالة الأرصاد الجوية اليابانية)) قولها إن الإعصار تراجعت قوته غير أنه خلّف أضراراً واسعة النطاق لدى اجتياحه ساحل المحيط الهادئ بوسط اليابان. وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من الانهيارات الأرضية والسيول وارتفاع مستويات المياه في الأنهار غرب وشرق اليابان، مشيرة إلى زيادة المخاطر بسبب تأثر صلابة الأرض بهطول أمطار غزيرة غير مسبوقة منذ أن اجتاحت العاصفة الساحل الجنوبي الخميس الماضي.

وذكرت أن الظروف الجوية غير المستقرة الناجمة عن السحب الممطرة حول الإعصار المداري، وتدفق الهواء الدافئ الساخن من مرتفع جوي في المحيط الهادئ، تسببت في هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية.

ووصلت العاصفة، المصحوبة برياح تبلغ سرعتها 65 كيلومتراً في الساعة، إلى اليابسة الخميس، ما أدى لحدوث انهيارات أرضية وفيضان أنهار ونثر حطام على طول الطريق الذي سار فيه.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية: إن إعصار شانشان يضعف، لكن عاصفة تتطور بالقرب من الفلبين، وقد تتحول إلى إعصار.

وغمرت مياه الأمطار غير المسبوقة مئات الهكتارات من مزارع فاكهة التنين بجنوب فيتنام، حسبما قال سكان لوكالة فرانس برس السبت، ما اضطر العديد من القرويين إلى البحث عن مأوى في أراض مرتفعة.

بلا كهرباء

وانقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف في ولاية تسمانيا بجنوب أستراليا أمس، بعد موجة باردة جلبت رياحاً مدمرة وأمطاراً غزيرة لتنطلق تحذيرات من حدوث سيول. وقالت شركة تاسنتوركس للطاقة المملوكة للدولة على منصة فيسبوك ((إن حوالي 30 ألف عميل بلا كهرباء في أنحاء الولاية)).

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية على موقعها الإلكتروني أن الموجة الباردة التي تمر عبر تسمانيا تبتعد ((على الرغم من أن الأمطار والعواصف الرعدية لا تزال تهدد بهبوب رياح مدمرة)).

وقال وزير إدارة الطوارئ في تسمانيا فيلكس إليس في مؤتمر صحافي، إن الممتلكات وخطوط الطاقة والبنية التحتية تضررت. وأضاف ((على الأرجح ستكون تكاليف إصلاح الأضرار كبيرة)).

وأصدرت سلطات الطوارئ تحذيرات من السيول، مشيرة إلى أنها قد تتسبب في عزل سكان تسمانيا لعدة أيام، بينما تتأهب الولاية لموجة باردة أخرى. وقال المدير التنفيذي لخدمة الطوارئ بولاية تسمانيا ميك لوي في بيان ((هناك احتمال بأن تغمر المياه الممتلكات وتنقطع الطرق)).