جنين تدق ناقوس الجوع والضفة على برميل بارود

من خلف دخان النار، الذي أخذ يلف مدينة ومخيم جنين شمالي الضفة الغربية، يحاذر الفلسطينيون من استنساخ غزة، مع استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في المدينة ومخيمها لليوم السادس، مخلفاً دماراً كبيراً.

ومع الانحسار النسبي للمواد التموينية، إثر الحصار المشدد المفروض على مدينة ومخيم جنين، عبّر فلسطينيون عن خشيتهم من أزمة حقيقية قد تحدث، ليس أقلها نفاد الخبز ومياه الشرب، فالمحال التجارية مقفلة، وبعضها طالها التدمير، فيما الحصار المضروب على المنطقة، يحظر دخول المواد الغذائية.

ويقول فلسطينيون إن مدينة جنين انتقلت إلى طور جديد في خضم اجتياحها، فلجأت إلى ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي، بينما نهضت مبادرات من القرى والبلدات المجاورة، لإيصال بعض الغذاء والدواء للسكان المحاصرين، رغم صعوبة الظروف المحيطة.

يقول أحمد تركمان (35 عاماً): ((بدأ الخوف يتسلل ويتعاظم عند الأهالي، مع استمرار اجتياح مدينة جنين ومخيمها، وتوسيع عمليات الجيش الإسرائيلي فيهما، ما يدفع نحو أزمة أعمق، الاجتياح شل عصب الحياة، وأعمال الناس كلها باتت معطلة))، منوهاً بأن شبح الجوع بدأ يقرع الأجراس، مع نقص التموين، ما يلقي بظلال ((غزة ثانية)) في الضفة.

قبل اجتياح الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين، كان حديث الفلسطينيين ينصب على الأزمة المالية التي تعصف بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((أونروا))، وصعوبة تأمين احتياجات السكان في ظل حرب غزة، لكن بعد أن وقعوا في شرك الحرب، لا شيء يتردد على ألسنتهم أكثر من: كيف سيكون الحال مع تقويض ((الوكالة)) والاجتياح؟.. وهل سيستقر بهم الحال على حلول تخرجهم من ضائقتهم؟.

أما في الأوساط السياسية، فيرى مراقبون في العملية الإسرائيلية في الضفة، وتحديداً مدينة ومخيم جنين، ما يعكس صورة متعمدة للزج بها في دائرة النار، لمآرب سياسية، أهمها إبقاء المنطقة مشتعلة، وقطع الطريق على الجهود الدبلوماسية.

ضربة استباقية

يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، رائد نعيرات، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أراد أن ينقل كرة النار من غزة إلى الضفة، وتوجيه ضربة استباقية للجهود السياسية، مبيناً أن عمليات الجيش الإسرائيلي في مناطق الضفة، ظاهرها كبح جماح المجموعات المسلحة، وباطنها سياسي، يصب في قناة إبقاء النار مشتعلة في مختلف الأراضي الفلسطينية، خدمة لمصالحه الشخصية والحزبية والسياسية.

ويستوقف نعيرات صور الحصار والتجويع في قطاع غزة، منذ الأيام الأولى للحرب، محذراً من سعي نتنياهو لتكرار المشهد في الضفة الغربية، انطلاقاً من مدينة ومخيم جنين، ما يضع الضفة في فوهة الانفجار.

وثمة من المراقبين من يرى في استدارة نتنياهو نحو برميل البارود الذي ترقد عليه الضفة، ما يشي إلى أن نهاية الحرب على قطاع غزة باتت وشيكة، ولم يبقَ منها سوى اكتمال ترتيبات ((اليوم التالي))، بكل ما ينطوي عليه من أبعاد أمنية وسياسية، وخصوصاً بعد تعيين إسرائيل حاكماً عسكرياً لقطاع غزة.

وعليه، أراد نتنياهو أن يضرب ((استباقياً)) معاقل الضفة، فانقض عليها بمسيّراته وآلياته، وأحكم حصارها، كيلا يكون الحل توازياً في غزة والضفة، ولكي يقفل باب الدوحة - القاهرة، الذي بالكاد يمر منه ريح التهدئة.