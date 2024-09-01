مصر والأردن ترفضان ممارسات إسرائيل بالضفة

أكد الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، أمس، ضرورة احتواء التصعيد في الضفة الغربية، واضطلاع إسرائيل بمسؤولياتها في توفير الأمن للسكان الفلسطينيين باعتبارها قوة احتلال، بدلاً من ترويعهم وانتهاك كافة حقوقهم الإنسانية، من خلال عمليات القتل والاغتيال والاعتقال والتعذيب.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير عبد العاطي، سيغريد كاج، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة. وأعرب عبد العاطي خلال اللقاء عن انزعاج مصر الشديد من محاولات تكرار ما يحدث في غزة في الضفة الغربية، وفق المتحدث باسم الخارجية، أحمد أبوزيد.

وذكر المتحدث أن عبد العاطي أكد خلال اللقاء مواصلة مصر تقديم الدعم اللازم لها، لتمكينها من تنفيذ مهام ولايتها، التي نص عليها قرار مجلس الأمن المنشئ لها رقم 2720، والتأكيد على الرغبة المصرية في استمرارها في تنفيذ مهام ولايتها، لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد ضرورة مواصلة اطلاع مجلس الأمن بشفافية وبوضوح على التطورات الخاصة بعمل الآلية، ومدى تعاون الدول معها في تنفيذ الولاية، التي أوكلها إليها مجلس الأمن سواء فيما يتعلق بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية أو بإنشاء الآلية الأممية.

وفي عمان، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أن ((كل ما تدعيه إسرائيل حول أسباب شن عدوانها على الضفة الغربية كذب)). وقال الصفدي، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك: ((نرفض ما يزعمه وزراؤها العنصريون المتطرفون، الذين يختلقون الأخطار لتبرير قتلهم الفلسطينيين وتدمير مقدراتهم)). وأضاف أن ((الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة هم الخطر الأكبر على الأمن والسلم)).