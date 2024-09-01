3 قتلى إسرائيليين بإطلاق نار في الضفة

قال مسؤولون إسرائيليون إن ثلاثة شرطيين إسرائيليين قتلوا أمس، عندما تعرضت مركبة كانوا يستقلونها لإطلاق نار قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة. وقال الجيش إن قوات الأمن حاصرت منزلاً في الخليل، وقتلت فلسطينياً يُشتبه في تنفيذه الهجوم الذي وقع عند تقاطع إذنا-ترقوميا.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن قائد الشرطة دانيال ليفي، قوله إن القتلى الثلاثة للهجوم كانوا من الشرطة.

وأعلنت جماعة مسلحة غير معروفة، تطلق على نفسها اسم ((كتيبة خليل الرحمن))، مسؤوليتها عن الهجوم.

وقالت القوات العسكرية الإسرائيلية، إن المهاجمين أطلقوا النار على مركبة كان الثلاثة يستقلونها عند نقطة تفتيش عسكرية. وأضافت أن قوات الأمن تجري حالياً عمليات بحث عن المهاجمين في جنوبي الضفة.

مداهمات

وتركزت المداهمات بشكل رئيس على مخيمات اللاجئين، بالجزء الشمالي من المنطقة، حيث تتبادل القوات الإسرائيلية إطلاق النار مع المسلحين بصورة شبه يومية، منذ اندلاع الحرب في غزة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات إسرائيلية قتلت شقيقين فلسطينيين بالرصاص في بلدة كفر دان خارج جنين في شمالي الضفة، حيث تنفذ قوات الاحتلال عملية مستمرة منذ الأربعاء. ولقي 24 فلسطينياً على الأقل حتفهم منذ بدء العملية.

وألحقت العملية التي دخلت يومها الخامس أضراراً جسيمة بالبنية التحتية بمدينة جنين، ومخيم اللاجئين المجاور لها، إذ تضرر العديد من المنازل والمباني، ودمرت جرافات مدرعة شوارع كثيرة. وأشار مسؤول في البلدية أن 70 في المئة من البنية التحتية في المدينة والمخيم دمرت.

اعتقالات

واعتقلت قوات الاحتلال 36 فلسطينياً على الأقل من الضّفة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينهم صحافية، وأربع طالبات من الخليل، إضافة إلى أسرى سابقين.

وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن ((عدد المعتقلين منذ بدء العملية العسكرية التي أعلن عنها الاحتلال في شمالي الضّفة منذ خمسة أيام، ارتفع لنحو110، وهذا المعطى يشمل الحالات التي تم التأكد منها، مع استمرار العملية العسكرية في محافظة جنين، والاقتحام المستمر في محافظة الخليل)).

وأشار البيان إلى أن ((قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و400 مواطن من الضّفة، بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، والعدوان الشامل على أبناء شعبنا)).