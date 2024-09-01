تكريم الفائزين بمسابقة «البيت المتميز بيئياً 2»

كرمت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية المنازل الفائزة بمسابقة ((البيت المتميز بيئياً 2)) في مدينة العين، بالتعاون مع مجموعة تدوير، والتي تهدف إلى توعية السكان وتشجيعهم على تبني السلوكيات الصحيحة والمساهمة في فرز النفايات على حسب التصنيفات الأربعة التالية ((البلاستيك، والكرتون والأوراق، والزجاج، والمعادن)) وذلك حماية للبيئة، وتحقيق استدامة مواردها الطبيعية وحفاظاً على المظهر العام.

وبدأت حملة البيت المتميز بيئياً في دورتها الأولى في يناير 2019 بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وشركة أبوظبي لإدارة النفايات ((مجموعة تدوير)) حالياً، مستهدفة منطقة منازف بمدينة العين، وفاز آنذاك فيها منزل أسرة كليبو علي الكتبي.

وأطلقت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، الحملة من جديد في دورتها الثانية مستهدفة ست مناطق متفرقة شملت ((فلج هزاع، والمناصير، والجاهلي، وزاخر، والصاروج والمرخانية))، حيث استفاد منها 1200 منزل نفذتها الفرق التطوعية من برنامج تطوعك انتماء، وممثلو الشركاء الاستراتيجيين لبرنامج شما محمد للتثقيف البيئي من شركة أبوظبي لإدارة النفايات ((مجموعة تدوير)) حالياً، وشركة العين للتوزيع.

وانطلقت الحملة التوعوية الثانية من منطقة فلج هزاع، وامتدت لتشمل المناطق المستهدفة، حيث تم من خلالها توزيع أكياس النفايات ذات أربعة الألوان مع بروشورات التعريف بالحملة ومعايير مسابقة البيت المتميز بيئياً لكافة منازل المناطق المستهدفة. كما تم تطوير المسابقة ليشمل التكريم 5 منازل بدلاً من منزل واحد تحفيزاً للأسر؛ للقيام بعملية الفرز والتي تساهم في دعم جهود الدولة وتعزيزاً لاستراتيجية ورؤية الدولة في تحقيق أهداف الاستدامة.