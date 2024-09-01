تقييم تجارب أصحاب الهمم وكبار السن في جزيرة ياس

نظمت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي؛ الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، رحلة تقييم المتعامل من المستفيدين من أصحاب الهمم وكبار السن في مختلف المرافق والخدمات في جزيرة ياس، لدراسة وتحليل تجارب أصحاب الهمم وكبار السن أثناء تنقلهم في المرافق واستعمالهم للخدمات الرئيسية في جزيرة ياس، وذلك ضمن مرحلة تقييم الوضع الحالي من مشروع المدينة الدامجة الذي يأتي في إطار اتفاقية التعاون مع شركة الدار العقارية، بهدف إيجاد بيئة معيشية متكاملة ودامجة تضمن سهولة الوصول لجميع الأفراد، بغض النظر عن احتياجاته.

يركز التقييم بشكل خاص على كبار السن والأفراد ذوي الإعاقات الجسدية، التوحد، الإعاقات البصرية، الإعاقات السمعية، والإعاقات الذهنية، من خلال إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات الرئيسية بجزيرة ياس، بما في ذلك النقل والتنقل، وخدمات الإقامة والضيافة، خدمات المركز التجاري والترفيهي، التسوق في المتاجر والبيع بالتجزئة، خدمات اللياقة البدنية والرياضة، المطاعم وساحة المطاعم في ياس مول، فضلاً عن تجربة السينما، والمرافق الدينية ومكاتب خدمة عملاء شركة الدار العقارية.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: ((نحرص على توفير بيئة دامجة تتيح لأصحاب الهمم وكبار السن النقل والتنقل والاستفادة من جميع المرافق والخدمات بكل سهولة وراحة. ويمثل هذا التقييم خطوة أساسية نحو تحقيق هذا الهدف، ونتطلع إلى تنفيذ التوصيات المستخلصة منه بالتعاون مع شركائنا في الجهات الحكومية ذات الصلة وكذلك شركة الدار العقارية)).

وأوضحت أن رحلة المستفيدين في تحقيق نتائج مهمة عدة، تشمل تحسين إمكانية الوصول عبر تقديم توصيات محددة لتطوير البنية التحتية والخدمات، بالإضافة إلى تعزيز تجربة المستخدم وزيادة وعي الجهات المعنية، من القطاعين العام والخاص.