تعاون إماراتي إيطالي في الطاقة النظيفة والمياه

يحتضن جناح الجمهورية الإيطالية في الدورة السادسة والعشرين من المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، 44 شركة عارضة متخصصة في أنظمة الطاقة المتجددة، والصحة البيئية والسلامة الغذائية، والمعالجة المتكاملة للنفايات، ومحطات إعادة التأهيل البيئي، ومعالجة المياه، ومعدات نزح المياه، والمعالجة الكيميائية للمياه، ومحطات تحلية المياه، والوقود البديل، والمضخات المزودة بالعدادات، والفحوص المخبرية، ومحطات الاستخدام المدني والزراعة.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض ((ويتيكس)) من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي. ويشتمل المعرض هذا العام على 16 جناحاً دولياً من مختلف أرجاء العالم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة مؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس): ((شهد العام 2023 إعلان الإمارات وإيطاليا الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى شراكة استراتيجية، ويسعدنا في ويتيكس استضافة مجموعة من كبرى الشركات الإيطالية، لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ومن أهمها كفاءة الطاقة والطاقة النظيفة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة ودفع الجهود العالمية لتسريع انتقال الطاقة وتحقيق أمن الطاقة والحياد الكربوني.

ونرحب بالمشاركة السنوية والمطردة للشركات الإيطالية في المعرض، وحرصها على أن تكون شركاءنا في دعم الاستدامة وزيادة فرص الأعمال والاستثمار في هذا المجال الحيوي)).

التزام

من جانبه، قال لورنزو فانارا، سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة: ((على غرار الإمارات تلتزم الجمهورية الإيطالية بتعزيز المستقبل المستدام ودفع عجلة الوصول إلى اقتصاد أكثر اخضراراً. ويوفر معرض ويتيكس فرصة استثنائية لتعزيز التعاون وتقوية العلاقات التجارية بين الشركات الإماراتية والشركات الإيطالية في مجال الطاقة النظيفة وإدارة المياه.

وتدرك شركاتنا الفوائد الكبرى لزيادة توافرية الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، ولا سيما من حيث خفض الملوثات والتخفيف من تداعيات التغير المناخي.

وتفتخر الجمهورية الإيطالية بكونها ثاني أكبر مورد أوروبي لدولة الإمارات في مجال تقنيات الطاقة المتجددة. ونستعرض هذا العام في ويتيكس خبرات 44 شركة إيطالية رائدة في مجالات الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، وسنسلط الضوء خلال المعرض على أحدث التقنيات التي تدعم الابتكار والاستدامة)).

مشاركة

ومن جهته، قال فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، مدير مكتب وكالة التجارة الإيطالية بدبي: أنا فخور بالإعلان عن مشاركة إيطاليا مجدداً في معرض ويتيكس 2024.

ويجسد الجناح الإيطالي الذي تنظمه وكالة التجارة الإيطالية من جهة ومشاركة هذا العدد الكبير من الشركات الإيطالية، حرص الجمهورية الإيطالية والتزامها بدفع عجلة الابتكار المستدام وتعزيز الاقتصاد الأخضر.