نهيان بن زايد يطّلع على معروضات «أبوظبي الرياضي» في «الصيد والفروسية»

زار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، جناح مجلس أبوظبي في أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024.

واطَّلع سموه على ما يعرضه الجناح، ومنصات الأندية التي تعمل تحت مظلة المجلس، بحضور عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وممثلي الأندية.

أنشطة

كما اطَّلع سموه على مختلف أنشطة الجناح خلال النسخة الـ 21 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، التي تُقام في مركز أدنيك أبوظبي، وتعد الأكبر في تاريخ المعرض، إذ تجمع آلاف العلامات التجارية، عبر 11 قطاعاً متنوعاً، تمزج ما بين التقاليد الثقافية الإماراتية والابتكار، وتفتح آفاقاً جديدة لاستدامة الأعمال.

توسّع

وزادت المساحة الكلية للمعرض - الذي يستقطب هذا العام 65 دولة حول العالم، منها 14 دولة تشارك لأول مرة - إلى أكثر من 87 ألف متر مربع، مقارنة بـ 65 ألف متر مربع في دورة العام الماضي.

ويستقطب المعرض أعداداً كبيرة من الزوار الذين يتوافدون على أقسامه المختلفة، للتعرف إلى المنتجات التي يعرضها، والفعاليات التي يقدمها.