«أبوظبي للصيد والفروسية» يحتفي بالكنوز الثقافية والبيئية

دعا أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024 الزوار للتعمّق في الكنوز الثقافية والطبيعية المفعمة بالحياة في أبوظبي، حيث يتيح المعرض فرصة متميزة للتفاعل مع التقاليد الغنية للمنطقة واستكشاف مستقبل الاستدامة مع تركيز قوي على المحافظة على البيئة والثقافة، ويتضمن عروضاً حية للحرف التقليدية ويناقش استراتيجية الحفاظ على البيئة، ومعروضات ثقافية وجلسات سرد قصص تستعرض التقاليد التاريخية للإمارات.

وتشارك مدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء بفعاليات النسخة الحالية من المعرض كأحد أبرز مشروعات نادي صقاري الإمارات معلنة عن رحلة لا تنسى، وتجربة تعليمية فريدة في موسمها التدريبي التاسع، الذي بات على الأبواب.وبدأت المدرسة خلال فترة الصيف استعداداتها لموسم المقناص الجديد.

ويُقام المعرض من 31 أغسطس إلى 8 سبتمبر الجاري داخل مركز أدنيك في أبوظبي. مشاركة

ويمتد المعرض على مساحة تزيد عن 87 ألف متر مربع، ويشهد مشاركة 1742 شركة وعلامة تجارية، بما في ذلك 250 شركة جديدة و450 شركة إماراتية تمثل 68% من إجمالي الشركات المشاركة. ويستضيف المعرض آلاف العلامات التجارية عبر 11 قطاعاً متنوعاً، حيث سيلبّي أذواق كل الهواة، حيث يمكن للزوار استكشاف الصقارة والصيد ورياضات الفروسية والمنتجات البيطرية وصيد الأسماك والرياضات البحرية والحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والفنون والحرف، إلى جانب أحدث التقنيات والابتكارات.

كما سيمثّل المعرض احتفالاً استثنائياً بالتراث البيئي والثقافي لدولة الإمارات، حيث سيوفّر للزوار منصة للاستكشاف والتعلم والتواصل مع الماضي، وتبني الابتكار من أجل المستقبل. وتشمل أهم مميزات المعرض تركيزه على الاستدامة، حيث سيعرض معدات الصيد البري وصيد الأسماك والرياضات الخارجية الصديقة للبيئة.

ويطّلع الزوار عبر تلك المبادرات على الحلول المبتكرة التي ترمي إلى تقليص التأثير البيئي، مما يظهر تفاني دولة الإمارات في حماية مواردها الطبيعية مع الترويج للترفيه الخارجي المسؤول.

وضمن إطار احتفاء المعرض بالتراث الثقافي، يمكن للزوار حضور عروض حية وورش عمل تحافظ على الحرف والمهارات التقليدية. ويشارك حرفيون ماهرون خبراتهم في الفنون العريقة التي تضم الصقارة وبناء المراكب الشراعية والغوص لصيد اللؤلؤ، مما يتيح للزوار التفاعل مباشرة مع التقاليد الراسخة التي شكلت ملامح المنطقة.

حماية الأصول

ويتعزز المعرض بحضور مؤسسات المحافظة على التراث التي تؤدي دوراً أساسياً في حماية الأصول الطبيعية والثقافية لدولة الإمارات.

وسيتمكّن الزوار من استكشاف أجنحة هيئة البيئة - أبوظبي والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، حيث سيتبادل الخبراء رؤى حول استراتيجيات المحافظة على النظم البيئية في دولة الإمارات وحماية الأنواع المهددة بالانقراض.

وسيعرض متحف زايد الوطني إرث الشيخ زايد ضمن مجال التراث والحفاظ على البيئة والاستدامة، بينما ستلقي هيئة أبوظبي للتراث الضوء على أهمية المحافظة على التراث عبر عروض تعليمية ومعارض تفاعلية.

وسيقدّم الأرشيف والمكتبة الوطنية كنزاً من الوثائق التاريخية والمخطوطات النادرة والمعروضات متعددة الوسائط، لإقامة صلة عميقة بالتراث الثقافي لدولة الإمارات.

ويقع في قلب المعرض نادي صقاري الإمارات الذي يقدّم جناحاً جذاباً مخصصاً لتقاليد الصقارة الراسخة في دولة الإمارات. ويضم أبرز العارضين هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، الراعية البلاتينية للمعرض، التي ستقدم للزوار فرصة استكشاف التنوع البيولوجي الزاخر وجهود الحفاظ على البيئة داخل إحدى أكبر المحميات الطبيعية في السعودية. وستبرز العروض الغامرة مشاريع الحفاظ على البيئة ومبادرات السياحة البيئية الجارية، مما يوفّر فهماً أعمق لدورها في الإشراف البيئي.

كما ستؤدي مؤسسات محلية، ومنها الغدير للحرف الإماراتية، دوراً أساسياً في المحافظة على الهوية الثقافية. وسيعرض ذلك الجناح مجموعة من المنتجات الحرفية التي تمزج بين التقنيات التقليدية والتصاميم الحديثة، مع إبراز المحافظة على الحرف التراثية مثل السدو والخوص والتيلي والفخار، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية للمجتمع المحلي. كما سيعرض ((السهم الرياضي))، أحد العارضين البارزين الآخرين، معدات الصيد والرماية والتجهيزات الخارجية عالية الجودة، والتي تشتهر بموثوقيتها ومتانتها.

تدريب عملي

ومع انعقاد المعرض للاحتفاء بالتراث الثقافي والبيئي لدولة الإمارات، يتيح لزواره فرصة التدريب العملي على مناصرة المحافظة على التراث لدولة الإمارات واكتساب المعرفة من الخبراء واكتشاف كيف يمكن للابتكار الحديث التعايش مع التقاليد العريقة في المنطقة. وبدءاً من استكشاف ممارسات الصيد المستدام ووصولاً إلى الاطلاع على كيفية المحافظة على الحرف والتفاعل مع العروض الغامرة، سيولّد المعرض لدى زواره تقديراً دائماً لالتزام دولة الإمارات بتراثها الثقافي والبيئي.

واستعد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024، في دورته الحادية والعشرين، لإقامة وتنظيم أكبر مزاد للهجن الأصيلة الخميس 5 سبتمبر 2024، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات وبالشراكة الاستراتيجية مع مجموعة أدنيك، بمركز أدنيك أبوظبي.

إلى ذلك، أعلن مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، بالتعاون مع شركة كاركال العالمية، عن إطلاق مبادرة (استبدل)، التي تسمح للمواطنين باستبدال الأسلحة الآلية لديهم، بأسلحة صيد حديثة، للمشاركة في بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة.

جاء ذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين على هامش فعاليات المعرض الدولي للصيد والفروسية، المقام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض بأبوظبي في الفترة من 31 أغسطس حتى الثامن من سبتمبر الجاري، وقعها محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، وحمد سالم العامري، الرئيس التنفيذي لشركة كاراكال العالمية. وتوفر المبادرة ثلاثة خيارات من بنادق الصيد الحديثة، تضم: (بنادق السكتون و223 و308)، وذلك بهدف تشجيع المواطنين على المشاركة في بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة.

ويتم تقديم الطلباتمن خلال موقع بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة وبالتنسيق مع وحدات الترخيص التابعة لوزارة الداخلية.

وقال حمد سالم العامري: ((فخورون بأن نقدم هذه المبادرة وأن يكون لنا دور مهم في تشجيع المواطنين على استخدام الأسلحة الحديثة في بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة)).

وسيحظى زوار معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بفرصة الاستمتاع بعروض وفعاليات مذهلة، بالإضافة إلى استكشاف وشراء منتجات ومعدات الصيد، والتواصل مع كبار المصنعين والموردين في هذا المجال. كما يمكنهم المشاركة في السحوبات على مجموعة واسعة من الهدايا المقدمة من الرعاة طوال فترة المعرض.