تفاعل خليجي كبير مع حملة رئيس «الوطني للإعلام» لمكافحة «الذباب الإلكتروني»

تفاعل إماراتي وخليجي كبير، حققته ((حملة مكافحة الذباب الإلكتروني))، التي أطلقها عبر منصة ((إكس)) معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام، مؤخراً، لمواجهة الحسابات المزيفة والمبرمجة لنشر معلومات مغلوطة تهدف إلى هدم قيم وأخلاقيات المجتمعات.

وقال معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، عبر حسابه في منصة ((إكس)): ((أرجو منكم حظر كل من يسيء لأي عربي أينما كان.. إيماننا بأصالتنا وعروبتنا هو ما يمنحنا هذا الدافع.. كلهم نفس الأشخاص، يعيدون إنشاء حسابات للنميمة والتفرقة.. مهنة مسلية تملأ الفراغ أحياناً، صيد الذباب)).

شكر

وأضاف: ((عميق الشكر لإخواني وأخواتي، سواء في الإمارات أو الخليج أو الوطن العربي على تفاعلكم الإيجابي.. أرى وأتابع أثركم الطيب، ومساهمتكم في كل ساعة ويوم للتصدي لآفة الحسابات المثيرة للفتن والإشاعات، أو ما يُسمى بـ ((الذباب الإلكتروني)) على منصة X، وأحثكم على تشجيع الآخرين لحظر هذه الحسابات، وإبعاد النميمة عن محيطنا الخليجي والعربي)).

وتعليقاً على الحملة، قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في تدوينة عبر منصة ((إكس)): ((جهود مهمة وجادة للتصدي للحسابات المسيئة لدولنا الخليجية، والساعية لتحقيق أهداف مختلفة، عبر نشر الفتنة، وخلخلة النسيج الاجتماعي الخليجي)).

وأضاف: ((دعوة نبيلة ومبادرة حكيمة لمعالي تركي آل الشيخ، ومعالي عبدالله آل حامد، تعكس الحرص المشترك للتوعية بأهمية المشاركة لمكافحة هذه الظاهرة الخبيثة)).

تعاون

وأعلنت جمعية الصحفيين الإماراتية، دعمها لـ ((حملة مكافحة الذباب الإلكتروني))، وذلك في إطار التعاون بين المكتب الوطني للإعلام والجمعية، لنشر المعايير المهنية، وترسيخ القيم الوطنية ومكافحة الذباب الإلكتروني، الذي يعد أحد أخطر آفات العصر.

وقالت فضيلة المعيني رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، بهذه المناسبة، إن الجمعية تعمل على التنسيق والتفاعل مع المؤسسات الإعلامية لدعم الحملة الوطنية لمكافحة الذباب الإلكتروني، الذي يمارسه الحاقدون وضعاف النفوس الناقمون على نجاح الدول والمؤسسات والأفراد، والذين يسخرون حسابات وهمية لنشر معلومات مغلوطة، وقيم وأفكار هدامة، في محاولة منهم لتشويه النجاحات والإنجازات التي تحققها الدول والأفراد والمؤسسات.

برامج

وأكدت أن الجمعية تعمل على نشر الوعي بين المواطنين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، لمواجهة هذه الآفات، من خلال عدد من البرامج والفعاليات التي تنظمها على مدار العام. ودعت المعيني المؤسسات الإعلامية المحلية والخليجية والعربية، إلى تبنّي هذه الحملة الوطنية، نظراً لدورها المهم في مواجهة الحسابات المزيفة.