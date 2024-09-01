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سعود بن صقر يحضر أفراح الغرير والطاير

9/1/2024 7:13:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالرحمن سيف الغرير، بمناسبة زفاف نجله ((محمد))، إلى كريمة مطر بن حميد الطاير.

وقدّم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال الحفل الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.

رافق صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة ((سيراميك رأس الخيمة)).

كما حضر الحفل الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، والشيخ عبدالله بن أحمد النعيمي، وعدد من كبار المسؤولين.

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