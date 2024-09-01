سعود بن صقر يعزي في وفاة موزة الموسى

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله موزة محمد عبدالله الموسى.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال تقديمه واجب العزاء في منطقة جميرا بدبي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة ((سيراميك رأس الخيمة))، وعدد من المسؤولين. وقدم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية مساء أمس، واجب العزاء في وفاة الفقيدة.

وأعرب الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة جميرا بدبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير، أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان والشيخ عبدالله بن أحمد النعيمي، وعدد من كبار المسؤولين، إضافة إلى عدد من المسؤولين والمواطنين.