منصة تفاعلية لمركز حمدان لإحياء التراث في معرض «أبوظبي للصيد والفروسية»

تشارك إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في فعاليات الدورة الـ 21 من أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.

وتأتي هذه المشاركة لإدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في إطار استراتيجيتها لتعريف الجمهور بأبرز الأنشطة والبطولات التراثية، التي ينظمها المركز سنوياً.

وقال راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في المركز، إن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يحرص على المشاركة في المعرض بوصفه إحدى أهم الفعاليات والأحداث المختصة بمختلف أنواع الصيد والفروسية على المستوى الدولي، وانطلاقاً من أهدافه الرامية إلى خدمة المجتمع ونشر الثقافة الخاصة بتاريخ وتراث دولة الإمارات، وتعزيز وعي الجمهور في حفظ الذاكرة التراثية للوطن للأجيال.

وأضاف: تجسد مشاركتنا في هذه الفعالية التزامنا العميق بالمساهمة في تعزيز وتطوير كل ما يتعلق بثقافة الصيد والفروسية في المنطقة، وتوفير منصة تفاعلية لتبادل المعرفة والخبرات، حيث يعتبر التراث ركيزة أساسية من ركائز الهوية الوطنية وعنوان افتخار في ماضيها وحاضرها، والتراث الإماراتي كان ولا يزال منبعاً للإلهام ومصدراً حيوياً للإبداع.

وأشار إلى أن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، منصة رائدة تُبرز تاريخ وثقافة الصيد والفروسية على مستوى العالم العربي ككل، ويعزز من مكانة التراث العربي العريق والتقاليد الأصيلة التي طالما كانت جزءاً أساسياً من الهوية الثقافية للمنطقة، وما زال للدورة الـ 21 على التوالي يحقق نمواً كبيراً.

مشاركة متميزة

وحفلت منصة المركز بمجموعة كبيرة ومتنوعة للتعريف بكل ما يتعلق ببطولات فزاع، ويضم الجناح ركناً خاصاً بمبادرة وثيقتي، التي تحتوي على مجموعة من الوثائق التاريخية التي تتحدث وتوثّق فترات تاريخية مختلفة في تاريخ دولة الإمارات.