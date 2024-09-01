راشد بن سعود: القيادة الرشيدة حريصة على صون الموروث الثقافي بالدولة

زار سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين أول من أمس أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.

واستمع سموه من القائمين على المعرض إلى شرح حول أهم الصناعات والمنتجات التي يقدمها المعرض في مجالات عدة تشمل الفروسية والصقارة ورحلات الصيد والسفاري ومعدات الصيد والتخييم وأسلحة الصيد والحفاظ على البيئة والتراث الثقافي ومركبات ومعدات الترفيه في الهواء الطلق إلى جانب المنتجات والخدمات البيطرية ومعدات صيد الأسماك والرياضات البحرية وغيرها.

واطلع سموه على فعاليات المعرض التراثية والثقافية والفنية المعنية برياضة الصيد والفروسية ومستلزماتها والجهود التي تهدف للحفاظ على التراث والرياضات التراثية خصوصاً.

وأشاد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا بالتطور المستمر الذي يشهده معرض الصيد والفروسية على صعيد حجم المشاركات وتنوعها ومستوى الإقبال عليه.. مثمناً الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للتراث والحفاظ على مقوماته وصون الموروث الثقافي.

رافق سموه خلال الزيارة الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.