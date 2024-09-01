على نفقة حاكم عجمان.. تدشين «مدرسة حميد النعيمي» بالأردن

افتتح الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية ((مدرسة الشيخ حميد بن راشد النعيمي للتعليم الأساسي))، في منطقة سويمة بالمملكة الأردنية الهاشمية، والتي تم تشييدها على نفقة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

حضر حفل الافتتاح المستشار حمد المطروشي، القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات في عمّان، وعبدالرحمن المطيوعي، نائب رئيس مجلس الأمناء في هيئة الأعمال الخيرية العالمية، والدكتور خالد الخاجة الأمين العام للهيئة، وسحر شخاترة، أمين عام وزارة والتعليم الأردنية، ويزن العبيدات، نائب مدير المبادرات الملكية، وأحمد شطارة، مدير عام الوقف التعليمي الأردني، إلى جانب عدد من المسؤولين، وحضور شعبي من وجهاء وأهالي المنطقة.

تضامن

وقال الشيخ محمد النعيمي: ((إن مسيرة العمل الخيري في دولة الإمارات العربية المتحدة تتواصل مستلهمة فصول نجاحها من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومترجمة أسمى معاني الأخوة والتضامن، من خلال عمل المؤسسات الخيرية الإماراتية، ومن أهمها هيئة الأعمال الخيرية العالمية، التي تجاوز عطاؤها 40 عاماً، ولها حضور مميز في دعم التعليم داخل دولة الإمارات، وفي أكثر من 20 دولة حول العالم)).

من جانبه أشار الدكتور خالد الخاجة إلى أن افتتاح المدرسة في بداية العام الدراسي الجديد يعد إنجازاً كبيراً للهيئة يضاف إلى رصيد إنجازاتها في مجال المعرفة.

جاهزية

وكشف جاهزية المدرسة لاستقبال 230 طالباً في مرحلة التعليم الأساسي، عبر 6 فصول دراسية مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية إضافة إلى غرفتين للمعلمين، ومختبر حاسوب متطور، إلى جانب مختبر علوم، وغرفة تحكم ومراقبة، ومطعم، وساحات خارجية مخصصة للأنشطة الرياضية والترفيهية، وغيرها من المرافق، وروعي في التصميم الإنشائي إمكانية إضافة طوابق جديدة في المستقبل، لتلبية احتياجات المزيد من الطلاب.