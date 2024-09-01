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إنجاز جديد

9/1/2024 7:11:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } ‭ ‬حملت‭ ‬وكالات‭ ‬الأنباء‭ ‬العالمية‭ ‬بارحة‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬خبر‭ ‬حصول‭ ‬البطلة‭ ‬الأولمبية‭ ‬العالمية‭ ‬البحرينية‭ ‬وينفرد‭ ‬يافي‭ ‬على‭ ‬انجاز‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬متر‭ ‬موانع‭ ‬للسيدات‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬روما‭ ‬للدوري‭ ‬الماسي‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬وبزمن‭ ‬قدره‭ (‬8 ‭,‬ 44 ‭,‬ 39‭) ‬والفارق‭ ‬بسيط‭ ‬عن‭ ‬الرقم‭ ‬العامي‭ ‬المسجل‭ ‬باسمها،‭ ‬محطمة‭ ‬للرقم‭ ‬الآسيوي‭ ‬ورقمها،‭ ‬والإنجاز‭ ‬كله‭ ‬للبحرين‭.‬


} ‭ ‬اقول‭ ‬هكذا‭ ‬أشارت‭ ‬وكالات‭ ‬الانباء‭ ‬بإيرادها‭ ‬لهذا‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬كونها‭ ‬البحرينية؛‭ ‬ولها‭ ‬ان‭ ‬تفخر‭ ‬بذلك؛‭ ‬باعتبار‭ ‬ان‭ ‬البحرين‭ ‬ممثّلة‭ ‬في‭ ‬اتحاد‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬الذي‭ ‬يواصل‭ ‬اشراكها‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬البطولات،‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬يشير‭ ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬الامر‭ ‬في‭ ‬تسويقه‭ ‬لخبره؟؛‭ ‬فأي‭ ‬من‭ ‬المتسابقين‭ ‬لم‭ ‬يذهب‭ ‬لهذا‭ ‬السباق‭ ‬العالمي‭ ‬باسمه‭ ‬بل‭ ‬بدولته‭ ‬وهذا‭ ‬في‭ ‬إعلان‭ ‬أسماء‭ ‬الابطال‭.‬


} ‭ ‬وهكذا‭ ‬تظهر‭ ‬البطلة‭ ‬البحرينية‭ ‬وينفرد‭ ‬بعد‭ ‬الأولمبياد‭ ‬مباشرة‭ ‬لتؤكد‭ ‬جهوزيتها؛‭ ‬بفضل‭ ‬الدعم‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬لبرنامجها‭ ‬الإعدادي‭ ‬للبطولات‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام،‭ ‬وهذه‭ ‬السباقات‭ ‬هي‭ ‬خير‭ ‬اعداد‭ ‬للأبطال‭ ‬فبل‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬والقاري،‭ ‬وهي‭ ‬لا‭ ‬تعد‭ ‬لهوا‭: ‬بقدر‭ ‬ماهي‭ ‬اعداد‭ ‬للبطولات‭ ‬وقياس‭ ‬أنفسهم‭ ‬بمدى‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬ارقامهم‭ ‬الشخصية‭ ‬وتحطيمهم‭ ‬للعالمية‭.‬


} ‭ ‬وقد‭ ‬نقلت‭ ‬للأخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬بأن‭ ‬الاتحاد‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يفخر‭ ‬ببطلته‭ ‬العالمية؛‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬فعل‭ ‬بعد‭ ‬عودتها‭ ‬من‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬واحتفالات‭ (‬الستي‭ ‬سنتر‭) ‬التي‭ ‬عرّفيها‭ ‬للجماهير‭ ‬عن‭ ‬قرب؛‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬اعلان‭ ‬فوزها‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬بكونها‭ ‬فقط‭ ‬اولمبية‭ ‬عالمية؛‭ ‬بل‭ ‬يجب‭ ‬الاشارة‭ ‬اليها‭ ‬كبحرينية‭ ‬لأنها‭ ‬شرفت‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬روما‭ ‬للدوري‭ ‬الماسي‭ ‬الذي‭ ‬ضمّ‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬الابطال‭!‬


} ‭ ‬طبعا‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الجولات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة‭ ‬وتحطيم‭ ‬الأرقام؛‭ ‬ليس‭ ‬بخافية‭ ‬على‭ ‬عشاق‭ ‬هذه‭ ‬السباقات‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ (‬ضد‭ ‬الساعة‭)‬،‭ ‬لأنها‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬مثيرة،‭ ‬وتحمل‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬التحدي‭ ‬للأبطال‭ ‬مع‭ ‬أنفسهم؛‭ ‬لأن‭ ‬الأرقام‭ ‬قابلة‭ ‬للكسر‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يُجهّز‭ ‬البطل‭ ‬نفسه،‭ ‬ويٌعدّد‭ ‬من‭ ‬مشاركاته؛‭ ‬لذا‭ ‬لنترك‭ (‬الخجل‭) ‬في‭ ‬النقل‭ ‬حين‭ ‬تأتينا‭ ‬إنجازاتنا‭ ‬للبطلة‭ ‬وغيرها‭!‬

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