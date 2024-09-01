إنجاز جديد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
} حملت وكالات الأنباء العالمية بارحة أول من أمس خبر حصول البطلة الأولمبية العالمية البحرينية وينفرد يافي على انجاز جديد في سباق ثلاثة آلاف متر موانع للسيدات في جولة روما للدوري الماسي لألعاب القوى وبزمن قدره (8
, 44
, 39) والفارق بسيط عن الرقم العامي المسجل باسمها، محطمة للرقم الآسيوي ورقمها، والإنجاز كله للبحرين.
} اقول هكذا أشارت وكالات الانباء بإيرادها لهذا الفوز على كونها البحرينية؛ ولها ان تفخر بذلك؛ باعتبار ان البحرين ممثّلة في اتحاد ألعاب القوى الذي يواصل اشراكها في مثل هذه البطولات، لذا فإن يشير الى ذلك الامر في تسويقه لخبره؟؛ فأي من المتسابقين لم يذهب لهذا السباق العالمي باسمه بل بدولته وهذا في إعلان أسماء الابطال.
} وهكذا تظهر البطلة البحرينية وينفرد بعد الأولمبياد مباشرة لتؤكد جهوزيتها؛ بفضل الدعم المقدم من الاتحاد لبرنامجها الإعدادي للبطولات المختلفة التي تقام على مدار العام، وهذه السباقات هي خير اعداد للأبطال فبل كأس العالم والقاري، وهي لا تعد لهوا: بقدر ماهي اعداد للبطولات وقياس أنفسهم بمدى التقدم في ارقامهم الشخصية وتحطيمهم للعالمية.
} وقد نقلت للأخ محمد بن جلال بأن الاتحاد يجب ان يفخر ببطلته العالمية؛ تماما كما فعل بعد عودتها من أولمبياد باريس واحتفالات (الستي سنتر) التي عرّفيها للجماهير عن قرب؛ بدلا من اعلان فوزها هذه المرة بكونها فقط اولمبية عالمية؛ بل يجب الاشارة اليها كبحرينية لأنها شرفت البحرين في جائزة روما للدوري الماسي الذي ضمّ كثيرا من الابطال!
} طبعا مثل هذه الجولات العالمية في سباقات السرعة وتحطيم الأرقام؛ ليس بخافية على عشاق هذه السباقات التي تقام (ضد الساعة)، لأنها في الحقيقة مثيرة، وتحمل نوعا من التحدي للأبطال مع أنفسهم؛ لأن الأرقام قابلة للكسر إذا لم يُجهّز البطل نفسه، ويٌعدّد من مشاركاته؛ لذا لنترك (الخجل) في النقل حين تأتينا إنجازاتنا للبطلة وغيرها!
MENAFN01092024000055011008ID1108624543
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.