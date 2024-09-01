ضرائب الشركات.. فوائد للوطن والاقتصاد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

من‭ ‬واجب‭ ‬الدولة‭ ‬أن‭ ‬تسعى‭ ‬لزيادة‭ ‬إيراداتها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وانعكاس‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬ميزانيتها‭ ‬العامة،‭ ‬وعلى‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬والأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬والمستثمرين،‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬للشباب،‭ ‬وتحسين‭ ‬الحياة‭ ‬المعيشية‭ ‬للأسرة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وسداد‭ ‬الالتزامات‭ ‬المتعددة‭ ‬على‭ ‬الدولة‭.‬

ومن‭ ‬حق‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬أن‭ ‬تستفيد‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬أنشئت‭ ‬على‭ ‬أراضيها،‭ ‬وسمحت‭ ‬لأن‭ ‬تعمل‭ ‬فيها،‭ ‬واستفادت‭ ‬من‭ ‬خدماتها‭ ‬وتسهيلاتها،‭ ‬ومن‭ ‬مزاياها‭ ‬وتشريعاتها،‭ ‬بأن‭ ‬تنال‭ ‬الدولة‭ ‬حقها‭ ‬ولا‭ ‬تخسره،‭ ‬مما‭ ‬استفادت‭ ‬منه‭ ‬تلك‭ ‬الشركات،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استفادة‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الشركات‭.

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لذلك‭ ‬فإن‭ ‬تطبيق‭ ‬الضريبة‭ ‬بنسبة‭ ‬15‭% ‬على‭ ‬الأرباح‭ ‬المحققة‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يضمن‭ ‬للدولة‭ ‬تحصيل‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬العالمي‭ ‬للضريبة،‭ ‬وهو‭ ‬التزام‭ ‬دولي‭ ‬لمنظومة‭ ‬قانونية‭ ‬عالمية‭ ‬تشترك‭ ‬فيه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بصفتها‭ ‬عضواً‭ ‬في‭ ‬الإطار‭ ‬الشامل‭ ‬لمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية‭ (‬ OECD ‭) ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬وبصفتها‭ ‬إحدى‭ ‬الدول‭ ‬الموقعة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬الإصلاح‭ ‬الضريبي‭ ‬ذي‭ ‬الركيزتين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬بالقواعد‭ ‬النموذجية‭ ‬لمكافحة‭ ‬تآكل‭ ‬الوعاء‭ ‬الضريبي‭ ‬وتحويل‭ ‬الأرباح‭ (‬ BEPS ‭).

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وبناء‭ ‬عليه،‭ ‬يمكننا‭ ‬القول‭ ‬بأن‭ ‬تطبيق‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬معالجة‭ ‬تآكل‭ ‬الوعاء‭ ‬الضريبي‭ ‬وتحويل‭ ‬الأرباح‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشركات‭ ‬المتعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬ووضع‭ ‬نهج‭ ‬منسق‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬لضمان‭ ‬قيام‭ ‬الشركات‭ ‬المتعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬بدفع‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬من‭ ‬الضرائب‭ ‬على‭ ‬أرباحها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬تعمل‭ ‬فيها‭.‬

تماما‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬يضمن‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬تسرب‭ ‬الإيرادات،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬أي‭ ‬إجراء،‭ ‬فسوف‭ ‬تخسر‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الإيرادات‭ ‬الضريبية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬لصالح‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬تطبق‭ ‬مشروع‭ ‬الإصلاح‭ ‬الضريبي‭ ‬ذي‭ ‬الركيزتين‭ ‬‮«‬الركيزة‭ ‬الثانية‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تؤكد‭ ‬هذه‭ ‬القواعد‭ ‬إلزام‭ ‬الشركات‭ ‬المتعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬بدفع‭ ‬حد‭ ‬أدنى‭ ‬عالمي‭ ‬للضريبة‭ ‬نسبته‭ ‬15‭% ‬على‭ ‬أرباحها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬تعمل‭ ‬فيها،‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬مكان‭ ‬وجود‭ ‬كيانها‭ ‬الأم‭ ‬النهائي‭.‬

يجب‭ ‬أن‭ ‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬التطبيق‭ ‬سيقتصر‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬المتعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬التي‭ ‬تزيد‭ ‬إيراداتها‭ ‬السنوية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المجموعة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬750‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬وليس‭ ‬كل‭ ‬الشركات‭ ‬المتعددة‭ ‬الجنسيات،‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬والوضوح،‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تختلط‭ ‬الأوراق‭ ‬والأمور‭ ‬ويساء‭ ‬الفهم‭.‬

كما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬ندرك‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬140‭ ‬دولة،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬قد‭ ‬التزمت‭ ‬بالإطار‭ ‬الشامل‭ ‬الذي‭ ‬أقرته‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية‭.. ‬أي‭ ‬أن‭ ‬مسألة‭ ‬الضريبة‭ ‬هنا‭ ‬ليست‭ ‬توجه‭ ‬بحريني‭ ‬منفرد،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تنطبق‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إنما‭ ‬سيتم‭ ‬تطبيقها‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬الكبيرة‭ ‬المتعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬والتي‭ ‬تتجاوز‭ ‬إيراداتها‭ ‬السنوية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المجموعة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬750‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭.‬

بالأمس‭ ‬أشار‭ ‬السيد‭ ‬جمال‭ ‬فخرو‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دخل‭ ‬الضريبة‭ ‬لدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬على‭ ‬أكبر‭ ‬20‭ ‬شركة‭ ‬بلغ‭ ‬15‭.‬3‭ ‬بليون‭ ‬درهم‭ ‬خلال‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭.. ‬ولنا‭ ‬أن‭ ‬نتصور‭ ‬حجم‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تضمنها‭ ‬إيرادات‭ ‬الدولة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬المتعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬فيها‭. ‬

وأذكر‭ ‬أن‭ ‬السيد‭ ‬جمال‭ ‬فخرو‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬ندوة‭ ‬صحفية‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬وقال‭: ‬في‭ ‬السابق‭ ‬كانت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ (‬وفق‭ ‬نظامها‭ ‬المالي‭ ‬والضريبي‭ ‬الحالي‭) ‬تتنازل‭ ‬فعليًّا‭ ‬للحكومات‭ ‬الأجنبية‭ ‬عن‭ ‬الضرائب‭ ‬المحسوبة‭ ‬على‭ ‬أرباح‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬الأجنبية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وذلك‭ ‬بمقتضى‭ ‬اتفاقيات‭ ‬منع‭ ‬الازدواج‭ ‬الضريبي‭ ‬الموقعة‭ ‬مع‭ ‬عدة‭ ‬دول‭ ‬ستضمن‭ ‬الشركات‭ ‬الأجنبية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬عدم‭ ‬دفع‭ ‬الضريبة‭ ‬مرتين‭. ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬خوف‭ ‬من‭ ‬مبدأ‭ ‬فرض‭ ‬الضرائب‭ ‬على‭ ‬استقطاب‭ ‬الاستثمارات،‭ ‬فحتى‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تسمى‭ ‬ملاذات‭ ‬ضريبية،‭ ‬تفرض‭ ‬فيها‭ ‬ضرائب،‭ ‬ولكن‭ ‬بمعدل‭ ‬أقل،‭ ‬وإلا‭ ‬كيف‭ ‬لهذه‭ ‬الدول‭ ‬أن‭ ‬تمويل‭ ‬موازناتها؟

تبقى‭ ‬عدة‭ ‬تساؤلات‭ ‬واجبة‭ ‬الإجابة‭ ‬والتوضيح‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬للشارع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاستثماري،‭ ‬وتتمثل‭ ‬في‭: ‬بيان‭ ‬أهمية‭ ‬الضريبة‭ ‬لدعم‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬وتأثير‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬استقطاب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المحلية‭ ‬والأجنبية،‭ ‬وضرورة‭ ‬مراجعة‭ ‬الرسوم‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬الأعمال‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فرض‭ ‬الضريبة،‭ ‬وضرورة‭ ‬إعطاء‭ ‬فرصة‭ ‬للتطبيق‭ ‬بين‭ ‬صدور‭ ‬القانون‭ ‬وبدء‭ ‬سريانها،‭ ‬وهل‭ ‬ستسري‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬الأجنبية‭ ‬فقط‭ ‬أم‭ ‬جميع‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬يزيد‭ ‬دخلها‭ ‬أو‭ ‬رأسمالها‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬معين؟