Monday, 02 September 2024 03:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تقدم إجابات مدروسة.. هاريس تتجنب ذكر العرق والنوع في حملتها الانتخابية

9/1/2024 7:11:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تسعى‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬إلى‭ ‬صنع‭ ‬التاريخ‭ ‬كأول‭ ‬امرأة‭ ‬سوداء‭ ‬وجنوب‭ ‬آسيوية‭ ‬تتولى‭ ‬رئاسة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬لكنها‭ ‬تفادت‭ ‬إلى‭ ‬الآن‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬عرقها‭ ‬أو‭ ‬نوعها‭ ‬الاجتماعي‭ ‬خلال‭ ‬حملتها‭ ‬الانتخابية‭.‬

ورفضت‭ ‬المرشحة‭ ‬الديمقراطية‭ (‬59‭ ‬عاما‭) ‬أن‭ ‬تنجر‭ ‬الى‭ ‬جدل‭ ‬مع‭ ‬منافسها‭ ‬الجمهوري‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬وحلفائه‭ ‬حين‭ ‬شككوا‭ ‬في‭ ‬هويتها‭ ‬العرقية‭ ‬وأدلوا‭ ‬بهجمات‭ ‬متحيزة‭ ‬جنسانياً‭.‬

وتركز‭ ‬هاريس‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الحماسة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬أحدثها‭ ‬حلولها‭ ‬مرشحة‭ ‬رئاسية‭ ‬مكان‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬وعلى‭ ‬قضايا‭ ‬مثل‭ ‬كلفة‭ ‬المعيشة‭ ‬التي‭ ‬ترى‭ ‬أنها‭ ‬تستقطب‭ ‬اهتمام‭ ‬الناخبين‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭.‬

وبدا‭ ‬ذلك‭ ‬واضحا‭ ‬بشدة‭ ‬عندما‭ ‬ظهرت‭ ‬ومرشحها‭ ‬لمنصب‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬تيم‭ ‬والز‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مقابلة‭ ‬تجرى‭ ‬معهما‭ ‬عبر‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‮»‬‭.‬

وسُئلت‭ ‬هاريس‭ ‬عن‭ ‬صورة‭ ‬متداولة‭ ‬لحفيدة‭ ‬أختها‭ ‬وهي‭ ‬تشاهد‭ ‬خطابها‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬الديمقراطي‭ ‬في‭ ‬شيكاغو،‭ ‬انتشرت‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬كرمز‭ ‬لكسر‭ ‬الحواجز‭ ‬العنصرية‭ ‬والجنسانية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

لكن‭ ‬هاريس‭ ‬لم‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬الفخ،‭ ‬وأجابت‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬أترشح‭ ‬لأنني‭ ‬أعتقد‭ ‬أنني‭ ‬أفضل‭ ‬شخص‭ ‬للقيام‭ ‬بهذه‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬لجميع‭ ‬الأمريكيين،‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬العرق‭ ‬والنوع‮»‬‭.‬

MENAFN01092024000055011008ID1108624541

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث