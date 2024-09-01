تقدم إجابات مدروسة.. هاريس تتجنب ذكر العرق والنوع في حملتها الانتخابية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ورفضت‭ ‬المرشحة‭ ‬الديمقراطية‭ (‬59‭ ‬عاما‭) ‬أن‭ ‬تنجر‭ ‬الى‭ ‬جدل‭ ‬مع‭ ‬منافسها‭ ‬الجمهوري‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬وحلفائه‭ ‬حين‭ ‬شككوا‭ ‬في‭ ‬هويتها‭ ‬العرقية‭ ‬وأدلوا‭ ‬بهجمات‭ ‬متحيزة‭ ‬جنسانياً‭.‬

وتركز‭ ‬هاريس‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الحماسة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬أحدثها‭ ‬حلولها‭ ‬مرشحة‭ ‬رئاسية‭ ‬مكان‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬وعلى‭ ‬قضايا‭ ‬مثل‭ ‬كلفة‭ ‬المعيشة‭ ‬التي‭ ‬ترى‭ ‬أنها‭ ‬تستقطب‭ ‬اهتمام‭ ‬الناخبين‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭.‬

وبدا‭ ‬ذلك‭ ‬واضحا‭ ‬بشدة‭ ‬عندما‭ ‬ظهرت‭ ‬ومرشحها‭ ‬لمنصب‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬تيم‭ ‬والز‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مقابلة‭ ‬تجرى‭ ‬معهما‭ ‬عبر‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‮»‬‭.‬

وسُئلت‭ ‬هاريس‭ ‬عن‭ ‬صورة‭ ‬متداولة‭ ‬لحفيدة‭ ‬أختها‭ ‬وهي‭ ‬تشاهد‭ ‬خطابها‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬الديمقراطي‭ ‬في‭ ‬شيكاغو،‭ ‬انتشرت‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬كرمز‭ ‬لكسر‭ ‬الحواجز‭ ‬العنصرية‭ ‬والجنسانية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

لكن‭ ‬هاريس‭ ‬لم‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬الفخ،‭ ‬وأجابت‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬أترشح‭ ‬لأنني‭ ‬أعتقد‭ ‬أنني‭ ‬أفضل‭ ‬شخص‭ ‬للقيام‭ ‬بهذه‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬لجميع‭ ‬الأمريكيين،‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬العرق‭ ‬والنوع‮»‬‭.‬